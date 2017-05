Latin America Adult Business Expo no ha sido cancelado aseguran organizadores

Los organizadores del congreso de la industria pornográfica que se realizaría en Cartagena defendieron el evento y aclararon que no tienen una cancelación oficial del evento por parte de la alcaldía de la ciudad.

“Por el momento el evento continua, no tenemos una certificación oficial por parte del alcalde, también hay que recordar que el evento es un evento privado en un recinto privado, nosotros no tenemos ventas de boletas, taquillería.”

Richard Bedoya, Representante de industria porno y uno de los organizadores del congreso de este gremio que se desarrollaría en Cartagena manifestó que lo que ha habido es desinformación frente a la realización de este evento y que se trata de una especie de rueda de negocios con las compañías y distribuidoras.

“Pero el evento no tiene nada que ver con el entretenimiento, tiene que ver con negocios, son ruedas de negocios, seminarios, charlas, en las que si participa un gremio particular, un gremio que hace parte de la industria para adultos, pero son un gran número de profesionales que pueden estar en desarrollo, en tráfico, en marketing, en muchas áreas que no solamente son la producción de material triple X.”

El empresario explicó que algunas estrellas del porno podrían venir a la ciudad pero el compromiso es no realizar espectáculos públicos que atenten contra la integridad de las personas.

“Se cierran negocios con empresas que están interesadas en el mercado latinoamericano, pueden ser con el desarrollo de aplicaciones, puede ser por proveer contenido, hacer contactos, asesorarse , ver cuáles son las tendencias del mercado, que nuevas tecnologías hay.”

El evento se realizaría entre el 12 y el 14 de julio en Cartagena.