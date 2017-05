“Él viene siendo así hace como tres años”: exporrista de Junior agredida por su novio

Un estremecedor caso de agresión a la mujer se presentó en Barranquilla. La víctima fue Carmen Acuña, exporrista de Junior, quien fue golpeada por su novio cuando esta tomó la decisión de finalizar la relación a raíz del maltrato que venía padeciendo. “Él viene siendo así hace como tres años”, dijo la mujer.

El lunes pasado, contó, su pareja la amenazó con unas tijeras cuando Carmen Acuña le manifestó su deseo de abandonar el apartamento donde ambos convivían, harta de las agresiones constantes.

Ese día, Carmen Acuña sufrió heridas en sus brazos y rasguños en el cuello y en el pecho. Además, el sospechoso le arrebató sus documentos de identidad y el celular, y desconcentó la línea telefónica fija para mantenerla aislada. A esto se sumó el hecho de estar vigilada todo el día gracias a que en el apartamento están instaladas varias cámaras de seguridad, según ella, con el fin de espiarla.

No fue sino dos días después, el miércoles, cuando se fue a escondidas aprovechando que el presunto agresor estaba en su trabajo. Desde entonces ha recibido llamadas en la que su novio le confiesa estar arrepentido y le pide disculpas. “Ya tomé la decisión de irme y no me arrepiento”, dijo.

Aunque confesó seguir enamorada y que le costará olvidar a su pareja, dijo que la decisión de acabar la relación sentimental es definitiva y que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía por lesiones personales.