Quebrada La Picacha causa zozobra y Belén Aguas Frías

En el barrio Belén de Medellín, sector Aguas Frías, la comunidad denunció que se encuentra en zozobra por el desbordamiento de la quebrada La Picacha, y temen que empiece a llevarse sus casas.

Daniela La Torre, habitante del sector relató que hasta las tuberías se han partido: “Las lluvias fueron súper fuerte, se nos vino abajo el frente de las casas; además, las lluvias fueron tan fuerte que hasta las tuberías se dañaron y ahora mismo estoy buscando la forma de arreglarlo”.

La señora Margarita Restrepo informó que todo le ha tocado a ella sola y que de las autoridades no ha tenido ninguna ayuda.

“Una pared que se me cayó horrible, me tocó arreglar todo lo que se cayó a mi sola, nadie me ayudó y duré dos años haciendo esa pared”, señaló la señora Restrepo.

El 18 de diciembre de 2011 se produjo una avalancha en esta zona cuando se desprendió un gran pedazo de la malla vial que comprende este sector.