Más de 20 mil maestros entran en paro en Antioquia

Unos 20 mil 500 maestros de Antioquia se encuentra en cese de actividades por la convocatoria de la Federación colombiana de educadores, Fecode, para entrar en paro desde este jueves, 11 de mayo.-

Los docentes del departamento de Antioquia reclaman al Gobierno nacional incrementos salariales, mejoramiento de la atención en salud y más recursos para la educación en aspectos como los restaurantes escolares.

Luis Fernando Ospina Yepes, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, indicó que “la oferta salarial es paupérrima, del 0.15% por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor) para llegar a un aumento de 5.9 % que no es suficiente. Además en salud no hay atención de calidad y no se ha asignado la licitación”.

El profesor Ospina Yepes lamentó el déficit de financiación para el sector educativo en el país, reiteró que serán 20.500 maestros los que cesen actividades en Antioquia, y precisó que el paro se tiene programado inicialmente hasta el próximo martes, 16 de mayo.

En Medellín son cerca de 300 mil los estudiantes que quedarán temporalmente sin actividades y aproximadamente 700 mil más en el departamento.