Empresarios aseguran que no pagaran extorsiones en vías alternas al puente Mariano Ospina

Critica se ha tornado la situación en torno a las denuncias realizadas por conductores y transportadores frente al cobro extorsivo del que vienen siendo víctimas.

Los casos se registran en la vía Agua La Sal – Puerto León, corredor alterno al cierre del puente Mariano Ospina Pérez. Según los afectados, desconocidos les exigen sumas económicas para poder continuar su tránsito hacia Cúcuta.

“Hay personas que extorsionan a los conductores en el caso particular, me toco devolver una gandola porque le cobraban al señor $200 mil y me toco devolverla y descargarla, la realidad es que a los carro también les piden de $100 - $150 mil, hay disponibilidad de la vía pero no hay las suficientes garantías para poder mandar el transporte por allá” manifestó uno de los empresarios en diálogo con Caracol Radio.

Los representantes de los sectores económicos, tienen productos de arcilla y arroz, represados en el municipio de El Zulia y otras poblaciones del occidente del departamento, mientras esperan se les garanticen el tránsito para su llegada a Cúcuta. Por su parte, el Presidente del Comité Inter gremial de Norte de Santander, Ciro Ramírez, reconoció que la ubicación geográfica de la zona es vulnerable para las acciones delictivas.

Sin embargo, el dirigente gremial, se mostró sorprendido con las declaraciones de las autoridades “lo primero que nos dijo la policía, es que ellos no podían comprometerse después de las seis de la tarde, entonces en que estamos? Es decir, después de las seis de la tarde dejamos eso a merced de quien quiera? Es la es la pregunta que dejo de responder.

El cierre del puente Mariano Ospina Pérez, está proyectado para el lunes 15 de mayo de 2017.