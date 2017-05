Mototaxistas atacaron residencias del alcalde y director del tránsito de Magangué Bolívar

Como consecuencia de las medidas tomadas por la administración municipal tendientes a mejorar la movilidad en la ciudad y que culminaron en enfrentamientos entre un grupo de mototaxistas y el Esmad de la Policía Nacional, desadaptados amparados en las protestas, se dirigieron a la residencia del alcalde municipal, Pedro Alí Alí y la apedrearon provocando el terror y la zozobra dentro de la familia del funcionario, su esposa y la hija menor de edad, que a esa hora se encontraban en la vivienda y temieron por su vida.

Igualmente ocurrió en la residencia del director del Fondo municipal de Tránsito y Transportes, Haroldo Rodríguez, donde destruyeron varios vidrios del frente.

Cabe anotar que en medio de los enfrentamientos se presentó una delicada situación a la altura del barrio San Mateo, donde resultó herida de gravedad una persona y otras resultaron con leves heridas que fueron tratadas en urgencias del hospital de Magangué.

El alcalde Pedro Alí manifestó que le parece muy triste que por querer organizar la ciudad, atenten contra su integridad y la de su familia.

"Seguiremos ejerciendo la autoridad para restablecer el orden perdido hace tantos años en la ciudad.

El descontento de algunos no los exime de hacer cumplir las leyes y la constitución de Colombia

Solo estamos pidiendo documentos a todo el mundo", expresó.

Y agregó que nisiquiera se han tomado medidas restrictivas como prohibir parrillero, ni nada por el estilo.

"Es un proceso largo y algún día alguien lo tenía que arrancar, los controles seguirán y nada nos detendrá en nuestra intención de ordenar la ciudad", aseveró el funcionario.

Estas medidas están contempladas en el programa de gobierno del alcalde Alí, plasmadas en el plan de desarrollo, y se ejecutan para organizar la ciudad en el tema de la movilidad y la seguridad.Alí Alí añadio “desde mi programa de gobierno me comprometí a convertir a Magangué en una ciudad organizada, segura y pujante y gracias a esa propuesta me eligieron los magangueleños. Desde comienzos del pasado año comenzamos a informar a la ciudadanía sobre nuestra política de movilidad contenida en el Plan Municipal de Desarrollo y hubo suficiente tiempo para que los propietarios de motos y vehículos tramitaran sus tarjetas de propiedad, seguro obligatorio, revisión técnico-mecánica, licencias de conducción y se dotaran los primeros de cascos y chalecos para prestar el servicio. No estamos quitándoles el derecho al trabajo a nadie, sólo estamos exigiendo el cumplimiento de la Ley”

Así mismo manifestó que la política municipal de Tránsito y Transporte viene desarrollando de manera coherente y ordenada. “Comenzamos en el 2016 por revitalizar el Instituto de Transporte y Tránsito; luego firmamos el convenio con la Policía Nacional de Tránsito; desarrollamos una campaña pedagógica para la legalización del parque automotor y la prestación del servicio y ahora estamos controlando el cumplimiento de los requisitos legales. En junio se instalan modernos semáforos en la ciudad y más de 600 señales de tránsito que nos aportó la Gobernación de Bolívar y muy pronto daremos al servicio una Terminal de Transporte terrestre construida por el sector privado, que nos ayudará a descongestionar el centro de la ciudad y la zona de Puerto Yuca”.

Por otra parte, el alcalde manifestó que apenas se terminen de romper las calles y se resanen por parte de la empresa que adelanta la reposición de redes del acueducto, se iniciará un programa de mejoramiento de calles, que se ampliará a los barrios que aún no tienen alcantarillado en la medida en que se vaya instalando este servicio”, concluyó.