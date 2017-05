Vence el plazo para pagar primera cuota del impuesto predial en Bogotá

Este viernes 12 de mayo vence el plazo para pagar la primera cuota del impuesto predial, para los 44.398 ciudadanos que se acogieron a este beneficio.

Las facturas para el pago del impuesto están disponibles en la página web haciendabogota.gov.co, ingresando con los datos del predio y el usuario.

Allí, el sistema descargará automáticamente la factura, que deberá imprimirse en una impresora láser para poderla pagar en las oficinas de las 12 entidades bancarias que tienen convenio con la Administración Distrital, las cuales podrá consultar también en internet, en el siguiente enlace http://www.shd.gov.co/shd/predial-como-se-paga.

También, los ciudadanos pueden adelantar el trámite en seis SuperCADES de atención al contribuyente, ubicados en la Avenida Carrera 86 No. 43 - 55 Sur (Américas); la Calle 146 A No. 105 – 95 (Suba); la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D – 12 (Bosa); la Cra. 5 A No. 30 D 20 Sur (20 de julio); la Avenida Calle 13 No. 37 – 35 (Calle 13, Movilidad y Hábitat), y la Carrera 30 No. 25-90 (CAD).

Quienes no se acogieron al pago del impuesto predial por cuotas, ni alcanzaron a obtener el 10 % de descuento, tienen plazo hasta el 16 de junio para pagar el tributo. Después de esta fecha se generan intereses moratorios.