¿Quién tiene la razón sobre las multas a usuarios de Uber?

Controversia ha generado, entre las autoridades de tránsito y transporte, la imposición de comparendos a quienes utilicen el servicio de transporte público individual a través de Uber.

La polémica surgió a raíz de un video, revelado por Caracol Radio, en el que una agente de tránsito le dice a un grupo de taxistas que “pedir el servicio de Uber también es una falta al Código Nacional de Tránsito porque es un servicio ilegal, entonces también va comparendo”.

En el video, la agente de tránsito asegura que esta infracción les cuesta a los ciudadanos medio salario mínimo.

Sin embargo, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, dijo que “el Código Nacional de Tránsito establece unos comparendos pedagógicos que se imponen a quienes están utilizando medios de transporte no autorizados” y que por ningún motivo se puede cobrar una multa económica por esta infracción.

De otra parte, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, manifestó que “tengo entendido que está permitido sancionar a los usuarios del transporte ilegal, aunque hasta ahora no lo hemos hecho mucho en de Bogotá, sé que se está haciendo en otras ciudades del país”.

En las calles, esto dicen los ciudadanos, algunos usuarios de la plataforma:

"No tenía ni idea. Me parece mal porque nos prestan un buen servicio, cosa que no están haciendo los taxistas", manifestó una usuaria.

Otro ciudadano dijo que "sí porque el servicio es ilegal y los taxistas están haciendo su trabajo y es que Uber no está legalizado".

Finalmente, Caracol Radio consultó con el Ministerio de Transporte y señaló que los usuarios de Uber pueden ser sancionados, teniendo en cuenta que están solicitando un servicio de transporte “a través de una empresa que no está habilitada y un vehículo que no está autorizado para la prestación del servicio”.

Estas afirmaciones, fueron analizadas también en el ‘Mentirosario’ de Caracol Radio.