A diario se inmovilizan 7 vehículos por transporte ilegal en Bogotá

Según cifras de la Secretaría de Movilidad, el año pasado se inmovilizaron 2.374 vehículos por prestar el servicio de transporte de manera ilegal. En lo corrido de este año ya van 737. De igual manera, en el primer trimestre de 2017, 1.057 conductores recibieron comparendos por transporte pirata.

Caracol Radio consultó a Fernando Rojas y Fernando Rey, dos expertos en movilidad, sobre el transporte de lujo y las plataformas ilegales que prestan el servicio, y concluyeron que al Gobierno Nacional le quedó grande su reglamentación.

“Simplemente creen que por decir “no pueden seguir funcionando”, el servicio no se va a seguir prestando. La resolución del Ministerio de Transporte no resuelve de raíz el problema del servicio de taxi, que son las condiciones laborales de los conductores”, enfatizó Fernando Rojas, experto en movilidad, quien además dijo que no existe una regulación en las tarifas de ese medio de transporte, que a futuro puede llegar a “generar problemas”.

Por su parte, Fernando Rey, otro experto en movilidad, considera que “el problema radica en que el servicio de taxi no se presta como se debe y Uber sale como una competencia ante una demanda que pide un mejor servicio seguro, cómodo y donde el pasajero va a donde necesita ir”. Además, el experto considera que el Gobierno Nacional debe reglamentar el servicio de taxi de una manera perentoria.

Para Fernando Rey, no sólo el Ministerio de Transporte debe reglamentar el servicio de transporte de lujo, sino también el Ministerio de las TIC. “Ellos deben concertar una medida de fondo, que permita llegar a un acuerdo y los dos sistemas pueden convivir”, concluyó.

En la jornada de protestas del 10 de mayo, cerca de 2.000 taxis marcharon en cinco puntos autorizados por el Distrito, de nuevo, en contra de las plataformas ilegales que prestan el servicio de transporte como Uber y Cabify.