Taxistas en Medellín fueron atacados por no apoyar protestas contra Uber

Con respecto a las marchas del gremio de taxistas contra Uber que transcurren en Medellín el día de hoy, no todos están de acuerdos con las manifestaciones y denuncian que han sido atacados por varios grupos de taxistas mientras llevan pasajeros.

Efraín Puertas, taxista de la ciudad denunció que: “Yo venía con una carrera del barrio de Belén hacia la salida por la 80 y con mala suerte que me los encontré en toda la glorieta de la 35 con la 80 y uno de los taxista me tiró una piedra que me pegó en el brazo, a donde hubiera sido un vidrio hubiera herido a uno de los pasajeros”.

Manifestó el taxista que además de la agresión física, también hubo insultos verbales.

“Me gritaban “hambriao”, muerto de hambre y bueno; malas palabras”, añadió el señor Puertas.

El señor Efraín Puertas advirtió que la verdadera competencia era con los taxis de otros municipios que vienen a Medellín.

“A mí lo que me afectan son taxis de otros municipios que no son de Medellín; La Estrella, Envigado Girardota, Copacabana, eso sí me afecta a mí”.

Las autoridades reportan que así como este ataque se han reportado otros en los extremos de la ciudad, pero todos han sido controlados.