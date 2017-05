Campesinos erradicadores confían en promesa del gobierno para la sustitución

Los campesinos vecinos a la zona veredal de las Farc en la Vereda Caño Indio se mostraron optimistas del inicio de los programas de erradicación de cultivos ilícitos en el área rural de Tibu.

Las comunidades en medio de las adversidades dejaron ver la esperanza que surge al recibir el subsidio del gobierno para abandonar la hoja de coca y empezar una nueva vida.

“Nosotros hacemos esto porque no tenemos otra cosa que hacer, como vivir, como comer, como subsistir acá no hay nada, no hay vías, servicios, salud, educación y por eso solo tenemos esto” dijo uno de los habitantes de la vereda Chiquinquirá.

En ese sector doce familias respondieron de manera favorable a la invitación hecha por el gobierno nacional para iniciar una etapa de proyectos productivos al norte de la región.

“Esperamos que el gobierno cumpla, esperamos que las promesas que se han hecho lleguen a un feliz término, la vida acá es muy difícil sin desconocer la violencia que es el principal problema” dijo otro habitante de la Vereda Mirador.

Indicaron que su jornada “es inestable dependiendo de lo que se produzca así se trabaja y así la pagan, no sabemos cuál es el destino final uno raspa y alguien viene y compra y ya, hasta ahí llega nuestro trabajo. Los pagos son variados no hay un sueldo definido, pero eso es lo que hacemos, y lo que queremos que entiendan es que acá no hay más trabajo”.

Indicaron finalmente que como ellos están los habitantes de Las Palmeras, y tres veredas más que le apostaron a ese proceso, sumando en total 200 familias.