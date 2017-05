Gobierno buscará con el Eln desescalamiento del conflicto

El gobierno nacional solicitará a la guerrilla del Eln en la segunda ronda de diálogo que se desarrolla en Quito un desescalamiento del conflicto.

Así lo reveló el jefe negociador Juan Camilo Restrepo al advertir que “ahora que iniciamos, una de las prioridades es mirar si nos podemos poner de acuerdo con ellos, de establecer o convenir una serie de desescalamientos, no secuestro, no siembra de minas antipersonales, no atentados contra la infraestructura que afectan a la población civil”.

Dijo además que esto con el fin de “que podamos avanzar en un camino de desescalamiento que vaya sacando a los civiles no combatientes del conflicto y podamos visualizar un escenario y un clima que permita entrever un cese al fuego”.

Restrepo también fue enfático al señalar que le preocupa “el desbarajuste económico de Venezuela que se está traduciendo también en que de allí derivan parte importante de ingresos el Eln, llámese contrabando de gasolina, llámese contrabando de ganado en pie, contrabando de pescado en fin, están derivando una serie de rentas ilícitas que alimentan el accionar del Eln en el territorio colombiano”.

El funcionario llamó la atención porque “los que hoy están en la Habana, en diálogos con las Farc tienen un amplio margen de protección y domicilio en Caracas”.

El jefe del equipo negociador termino en Cúcuta una jornada de socialización del proceso de dialogo que se ha venido adelantando entre el gobierno y el Eln.