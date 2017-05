Paula Castaño llega a Telecaribe a descubrir qué pasó "Antes de la Fiesta"

Telecaribe le apuesta nuevamente a la ficción. Después de ‘Déjala Morir’ (La Niña Emilia), el Canal Regional presenta la miniserie ‘Antes de la Fiesta’, una historia de suspenso e investigación periodística, con sello Caribe.

Financiada por la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV y producida por Wild Movies y Kymera Producciones, ‘Antes de la Fiesta’ cuenta la historia de la periodista Laura Domínguez, quien regresa a Barranquilla -después de muchos años- buscando la realidad sobre la muerte de su padre. En el proceso se ve envuelta en una serie de eventos de corrupción, muerte, injusticia y desigualdad. Una mujer que busca la verdad en un mundo brutalmente masculino, en donde el dinero manda y la fiesta es la única forma de resistencia.

La encargada de darle vida a la joven reportera es la cartagenera Paula Castaño, quien se le ve a diario en el papel de Nina en ‘La Ley del Corazón’; además de ser recordada por sus participaciones como Betsy Liliana en Diomedes, el cacique de La Junta, y Milagros Cabrales en Chepe Fortuna. De igual forma, la actriz se ha destacado por sus actuaciones en cine y teatro nacional.

“Mi participación en la serie es un poco particular, porque hay proyectos que más que hacerse con el presupuesto, se hacen con amor. Invierto pasión y confianza en producciones como esta, que se salen un poco de lo que estamos acostumbrados como actores y televidentes. Lo más difícil son las condiciones en las que muchas veces se hace el rodaje; sin embargo, éstas terminan beneficiando a las escenas, aumentando su realidad y credibilidad. (…) Es una historia contada desde mi región, en la que se hace una denuncia que nos afecta a todos, algo que como persona y actriz quiero contar. (…) La narrativa es diferente, es otra propuesta, y la Región Caribe tiene que ir a la vanguardia de lo que pasa en el mundo audiovisual. (…) Me emociona profundamente saber que ‘Antes de la Fiesta’ se va a emitir por Telecaribe, porque es mi canal regional. No hay mejor lugar para estrenar esta serie del Caribe. Me parece ideal, porque con ella nos apropiamos de lo nuestro y es más nuestro aún, si se hace por Telecaribe”, afirmó Paula Castaño, protagonista.

La miniserie dirigida por Iván Wild y producida por Roberto Flores se emitirá por el Canal Regional Telecaribe los días 5, 6, 8 y 9 de junio, de 9:00 a 9:30 de la noche. Cuatro capítulos intensos, durante una semana, que prometen atrapar a los televidentes. La maratón de todos los capítulos será el domingo 11 de junio.

Juan Manuel Buelvas, gerente del canal, manifestó su gran satisfacción con el próximo estreno de la serie. “En Telecaribe estamos felices de poder continuar entregándoles a nuestros televidentes producciones de alta calidad, con diferentes formatos. Para seguir construyendo Región y fortaleciéndonos como tal, debemos darle a nuestra gente contenidos que motiven el orgullo Caribe, en el ser y estar. A eso le estamos apuntando en el Canal”, puntualizó Buelvas.

‘Antes de la Fiesta’ podrá verse en directo también vía streaming a través de www.telecaribe.co o por la app Telecaribe.