"Es preocupante la situación en el Cesar tras la suspensión del PAE": Faruk Urrutia

En la misiva, el parlamentario del Centro Democrático, Faruk Urrutia, califica como preocupante la situación que atraviesa el departamento del Cesar tras la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el primer periodo del año escolar, ocurrido el pasado 28 de abril.

“En primera instancia, hago un enérgico llamado de atención al Gobierno Nacional, específicamente a los ministerios de Educación y de Hacienda y Crédito Público, así como al Gobierno Departamental, pues es incomprensible que no fuera posible asegurar el giro oportuno de los recursos derivados del Conpes 151, indispensables para garantizar la contratación del PAE, y sin los cuales cerca de 130.000 niños del Cesar no tendrán acceso a la alimentación escolar en los próximos meses. Increíblemente, habiendo transcurrido casi dos semanas desde la suspensión, aún no se ha reportado el giro de tales recursos”.

Lamentablemente, esto se ha convertido en un acontecimiento recurrente, pues hace justamente un año, nos enfrentábamos al mismo panorama”, afirma el senador cesarense.

Así mismo, señala que “teniendo en cuenta las múltiples dificultades derivadas de la ejecución del PAE en el departamento del Cesar, es menester exaltar la labor de la Contraloría General de la República, gracias a cuyas actuaciones se han develado grandes escándalos de corrupción que pusieron en tela de juicio no sólo a los operadores, sino también a las entidades encargadas de realizar el proceso de selección de los mismos, y que con su actuar afectaron directamente a los menores beneficiarios del Programa, quienes pese al ostentar la calidad de sujetos de especial protección constitucional, vieron sus derechos abiertamente vulnerados”.

Agrega el parlamentario Faruk Urrutia que “de los hallazgos relacionados con el departamento del Cesar se deriva una red de operadores inescrupulosos que a través de consorcios lograron consolidar el monopolio de los contratos PAE no sólo en el Cesar, sino también en La Guajira. Entre las organizaciones identificadas se encuentran la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Fundación Kabala, que sólo en el Cesar vigencia 2015 celebraron contratos por valor de $52.307 millones. Como si esto no fuera suficiente y por inaudito que parezca, la Fundación Kabala cambió su nombre por Fundación Acción Social Integral ACSI, y obtuvo un nuevo contratado con la Gobernación del Cesar por valor aproximado de $17.270 millones”.

Finalmente, enfatiza que “es evidente que el Programa de Alimentación Escolar del Cesar presenta serias fallas sistémicas que requieren la atención inmediata de todas las entidades responsables de su ejecución, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia en cabeza de los entes competentes, con el fin de garantizar la prestación efectiva, oportuna y de calidad de tan importante servicio, así como prevenir la ocurrencia de tan graves hechos de corrupción como los evidenciados con la concentración de la contratación en cabeza de unos cuantos operadores”.