Condenan a ex alcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández

En fallo de primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar condenó a 24 meses de prisión al ex alcalde de Valledupar Luis Fabián Fernández, por pagar la nómina de empleados del Municipio con recursos destinados para la seguridad y convivencia ciudadana, a través del Fondo Cuentas.

Fernández se desempeñó como alcalde de Valledupar del 2010 al 2012 y anunció, mediante un comunicado, que apelará la decisión haciendo además algunas aclaraciones del proceso.

“He sido siempre una persona que respeto la decisiones judiciales, así no las comparta, y por ello trataré en lo posible de que mi causa sea observada y analizada por una instancia superior que pueda determinar con mayor claridad la conducta por mí, asumida en mi calidad de alcalde para la época de los hechos”, afirma.

Asegura, además, que el fondo cuenta de seguridad ciudadana fue creación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que, a través de un acuerdo municipal, se determinó quién fungía como ordenador del gasto y señaló la responsabilidad en el tesorero de la época.

“El manual de funciones del municipio de Valledupar, establecido en el Decreto 000028 de 2006, establece qué debe hacer cada funcionario en el municipio de Valledupar y cuáles deben ser sus obligaciones. Siendo así, claramente señalo que no estuvo dentro de mis funciones como alcalde municipal, la ordenación del gasto en el fondo cuenta, pues ello deriva de las obligaciones del comité de orden público. En este orden de ideas, quien tiene la obligación del manejo de las cuentas y de los fondos del municipio de Valledupar es el tesorero, no el alcalde”, indica.

El exalcalde insiste en no compartir el fallo en su contra ya que no usurpó funciones de la Secretaría de Hacienda. “Es así, como no comparto el fallo porque el manual de funciones en la administración municipal enmarca la competencia y los deberes de cada uno de los funcionarios y no puede haber ningún tipo de ordenamiento por encima del manual de funciones. Cuando se dice que el alcalde ordenó pagar con los recursos del fondo cuenta la nómina del municipio de Valledupar, pues debe procederse a mostrar el acto administrativo donde el alcalde hizo o tomó esa determinación. Pues simple es decirlo que no lo hay y no lo puede haber porque el ordenador del gasto en el fondo cuenta es el comité de orden público y no el alcalde”, expresa.

Finalmente, señala que “por ello, creo en que no le asiste razón a la Fiscalía en esta acusación y menos le asiste al juez haber tomado esa decisión que hoy me condena a 24 meses y ello lo demostraré con el concurso de los abogados que hoy atienden la defensa”.