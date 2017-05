La historia de las víctimas en Nariño que hoy producen café de exportación

El aterrizaje es aterrador. Desde la ventana puedo ver que la pista no es muy larga y al lado derecho calculo un abismo de unos 500 metros o más. Esto es tierra de montañas. Bajo del avión y me doy cuenta de que no hay aeropuerto. Llueve y el frío cobra su efecto en el cuerpo. Debemos estar a unos 13°. Salgo de la recepción y debo caminar un par de metros hasta el portón, un gran arco de color azul y blanco que me hace pensar en la entrada de la Hacienda Nápoles. Frente a ella hay decenas de taxistas con sus autos preguntándome que para dónde voy. Les digo que estoy esperando a alguien, pero no pierdo la oportunidad para conversar.

Lo primero que me causa curiosidad es que no logro ver un solo taxi pequeño. Todo lo contrario a Bogotá en donde hay millones de Spark y Hiunday Atos con nula capacidad de protección en caso de un choque fuerte. Aquí, en Pasto, los taxis son largos y la mayoría se encuentran en muy buen estado.

Uno de los taxistas me dice, con su particular acento, que allá todos los taxis son iguales. “No tuvieron mucha acogida los chiquiticos, aquí muchos trabajamos del turismo y necesitamos espacio para el equipaje”. Atrás de nosotros está el Aeropuerto Antonio Nariño en construcción. Le pregunto hace cuánto empezaron las obras. “Dos años y nada. Y ahora está parado. Ahí hay algo”, me dice, sugiriéndome que probablemente se trate de un capítulo de corrupción.

Durante años, he visto chistes en la televisión que hacen alusión a la poca inteligencia de los pastusos y ahora puedo controvertir esa teoría. Son muy inteligentes, pero una cualidad sobresale en cada una de las personas con las que hablo. Su calidad humana es asombrosa, son muy gentiles y atentos con las visitas.

Del Antonio Nariño a Pasto hay cerca de 40 minutos. Voy en una van con varios colegas y en una parte del trayecto me impresiona que parece que no hay ninguna protección contra las caídas de rocas de las montañas imponentes que circundan la vía. La lluvia cae sin tregua y puedo ver a un lado del camino que ya el barro cedió y tuvieron que cerrar una parte de la carretera. Los deslizamientos podrían convertirse en una tragedia en cualquier momento.

Caracol Radio

En la radio, el conductor sube el volumen, cuando de repente suena una canción que parece la musicalización de una porno. Una mujer hace un sonido cada dos segundos en la melodía, mientras que el cantante recita en un ritmo de champeta: “le di como a rata”. Y me pregunto por qué no prefirieron colocar cuy en vez de rata. Hubiese sido más acorde. El hijo del conductor, de unos 7 años, está atrás de su padre sentado en silencio atento a la canción y al hombre no le preocupa. La mujer sigue gritando.

Llegamos al hotel. Se llama Don Saúl y parece de árabes. De nuevo la gentileza de los recepcionistas que parece ya extrema. Subo a la habitación, guardo mi equipaje y salgo al pueblo. Pasto es una ciudad pequeña con más de 500.000 habitantes y las personas se dan cuenta fácilmente quien es turista porque tratar de imitar ese acento no es fácil. O mejor, desprenderse del acento de la buena vida bogotana es más difícil aún. Es martes y me hablaron de un trago característico de esa región que consiste en dos copas de aguardiente Nariño mezcladas con frutas en una bebida caliente. Ese apellido está por todas partes aquí. La capital del departamento, cuyo nombre completo es San Juan De Pasto, debería llamarse Nariñopolis. El aguardiente es fuerte, parece un “canelazo”. Los pastusos cierran temprano sus locales. Ninguna iglesia está abierta a las 7:00 de la noche. Las droguerías, las panaderías, las peluquerías, todos los almacenes empiezan a cerrar sus tiendas a las 6:00. Veo varias mujeres hermosas.

De Pasto al Tablón de Gómez hay tres horas y varios kilómetros de trocha con el vacío siempre amenazante. Ya una vez dentro de las montañas, el viaje es toda una expedición. Niños de 6 a 10 años conducen motocicletas de bajo cilindraje con una pericia que hace pensar que llevan toda una vida de moteros. Los campesinos caminan entre vereda y vereda y cada vez que pasamos frente a ellos nos miran con curiosidad infinita. Veo una pequeña casa cuyas ventanas son papel periódico. Una madre amamantando a su bebé y sus otros hijos llorando pidiéndole comida. Un campesino en medio de la maleza cortando las matas, sigiloso y vigilante. El vacío, tres hombres en una sola moto, y me pregunto si no les causa un poco de incomodidad. Muchas motos, parece que es el único medio de transporte efectivo que no se queda varado en el barro, y por supuesto, un paisaje imponderable. Montañas y montañas que suben y bajan dándole vida al río que suena y da cuenta del agua que choca contra las rocas. El sol al fondo y las cientos de hectáreas de plantaciones de café cobrando vida en un verde oscuro.

La carretera es estrecha, tan estrecha que solo cabe un auto de ida o de regreso y si se encuentran dos en sentido contrario, alguno tiene que ceder, dar reversa y esperar, siempre con el riesgo palpitante de un mal cabrillazo y la muerte como única consecuencia posible. Aquí, la vida definitivamente es a otro ritmo. Las montañas tienen el poder de desacelerar el tiempo y hacer que todo fluya más lento, sin afán. Las personas no tienen afán, los pájaros tampoco, los animales parecen más tranquilos, con una calidad de vida mejor.

Algunas casas llevan impresas en sus paredes afiches de campañas políticas de hace 10 años o más. Es curioso que hasta aquí hayan podido llegar las campañas políticas pero no el pavimento ni el desarrollo. “Laurin 33 por el Partido Cambio Radical" dice en una de las paredes. “Wilson alcalde, Vamos a ganar” en otra. Parece que en este lugar del país la política no se hace con apellidos, sino con nombres. Algo resaltable.

En el primer pueblo que cruzamos para llegar al Tablón solo hay una herrería, una cafetería, una carnicería y una tienda de gasolina a buen precio. En Nariño, siempre ha habido problemas por el contrabando de gasolina en la frontera con Ecuador y por la droga que sale desde Tumaco hacia Centroamérica y otros países de la región. Hace pocos días, la situación en ese municipio, se complicó por un paro de campesinos cocaleros que decían que el Gobierno no estaba cumpliendo con las promesas del acuerdo de paz con las Farc. Las autoridades, en cambio, afirmaron que se trataba de bandas de narcotraficantes. Solo en Tumaco hay 17.000 hectáreas de coca, dice el secretario de Gobierno del departamento. Solo en Tumaco hay más coca que en Bolivia y uno de los planes del Gobierno central es lograr sustituir esos cultivos por proyectos productivos que les aseguren una vida digna a los campesinos que decidan parar de cultivar la mata maldita. Pero es una meta difícil porque el café y la panela no dan más dinero que la coca y en estos lugares donde no hay ni Estado ni iniciativa privada, será todo un desafío lograr avances.

Estamos cerca. Veo otra madre que camina al borde de la carretera y a su hijo de 6 años, quizá, tratando de llevarle el paso con un machete más grande que él. Una niña en una finca juega con las gallinas como si fueran sus compañeras del jardín y las aves parecen acostumbradas. He visto hasta ahora en dos horas de recorrido solo dos policías. Llegamos al Tablón. Es un pequeñísimo pueblo rodeado de decenas de veredas que tienen más o menos 30 o 40 minutos de diferencia caminando. 15 en auto, pero no hay autos. En el Tablón, el centro del pueblo es una cancha de fútbol que sirve también de cancha de voleibol, pero nadie juega ni fútbol ni voleibol. Casi no hay personas. Todos están en sus fincas trabajando y sacando el café. Un policía que carga un fusil galil 5.50 me dice que los 7.50 ya no los permiten por derechos humanos. “Con un solo disparo, una bala de esas podía quitarle la pierna a una persona. Esta deja el orificio, solo los hiere”, y me cuenta que esa es una región destacable por el trabajo de paz. “No hay bacrim, ni Eln. Aquí todo es muy seguro".

Más adelante, llegamos a una finca que se llama El Recuerdo. Allí vive Marino Gaviria, un campesino beneficiado con los programas de restitución de tierras. Tiene un terreno de tres hectáreas en donde cultiva café y árboles de limón tahití. Lo que pasó en esta parte del país es que en el 2003 las Farc llegaron al sector y los enfrentamientos con la Fuerza Pública y los paramilitares obligaron a cientos de familias a dejar sus casas por cerca de un mes. Hubo algunos muertos que encontraron, sin quererlo, las balas de la guerra. Luego las personas pudieron regresar a sus hogares y el Gobierno les dio la posibilidad de emprender proyectos sostenibles en sus haciendas. La mayoría cultiva café y Eduardo Flórez, un colombiano experto en todo lo que tiene que ver con el grano, dice que el café de estas montañas es de muy alta calidad. “Tiene unas notas cítricas muy buenas que fácilmente pueden conseguir un puntaje 83 y un 87, es decir, café especial, que en el mercado internacional se vende a muy buen precio, pero hace falta que ellos mismos aprendan a catarlo y seleccionarlo bien”.

Caracol Radio

Marino me dice que lo amenazaron. “Me acusaron de paramilitar y yo les dije que nos igualáramos como hombres. Que yo no tenía miedo, que para morir había nacido y entonces me dejaron en paz. Lleva una camisa rosada, una gorra y unos zapatos amarillos. En el sembrado de café se mueve como pez en el agua. Su esposa dice que los cuyes, unos animales similares a los ratones que se conocen como el plato típico de Nariño, se venden muy bien. “Cada uno cuesta entre $25.000 y $30.000”. Marino es bajo, no se afeita hace varios días y nos habla con agradecimiento. En el lugar, hay 20 o 30 policías muy bien armados. Le pregunto que si siempre están por ahí y entonces se ríe. “Ellos solo están aquí por ustedes”. Tiene 54 años y una vida llena de experiencia y sabiduría de campo.

Ya me he dado cuenta de que lo que más les preocupa a los habitantes de este lugar recóndito de Colombia, es el estado de las vías. No hay medio metro de asfalto. Todo es tierra y precipicio. Vamos de camino a un evento de la Unidad de Restitución en el que Eduardo, el experto en café, hablará de la importancia del proceso técnico y la catación. Voy en el platón de una camioneta de la Policía y una campesina me dice que hay cerca de cuatro escuelas en todo el municipio. “Hay transporte, pero para nosotros es un dolor de cabeza cada vez que un hijo nuestro se va al colegio. Si es a pie duran entre 30 y 45 minutos de camino y si es en bus, siempre hay riesgo de un accidente fatal”.

Caracol Radio

También, me dicen que hace falta agua de riego para los cultivos, pero insisten en que el problema mayor son las carreteras. Una mata de café se puede demorar dos años en estar lista para poder sacar el grano y si los campesinos no tienen forma de llevarlo hasta las ciudades, la Federación de Cafeteros puede ir hasta allí, pero no se lo pueden vender a empresas que estén interesadas y que probablemente nunca sepan del potencial de los sembrados, porque las distancias son muy largas y los costos de transporte se incrementan.

Caracol Radio

A cada cafetero le pregunto qué votó en el plebiscito. Todos responden con euforia que por el Sí. “Y acá ahora es seguro”, me dice uno de ellos”.

Ya es tarde, hay que llegar a tiempo para no perder el vuelo y ciertamente siento un poco de nostalgia. Qué grandiosa dicha tienen estas personas, pienso, para cada mañana despertar y ver frente a ellos la exuberancia de ese paisaje que parece el cielo mismo. A uno le cuesta entender que estas hermosas cordilleras tengan impresas en sus caminos las memorias de un pasado de dolor, de despojo, de sangre. Y aunque el recuerdo no se va, no debe irse, parece que ya es solo eso, un recuerdo.