En Táchira suspenden clases por manifestaciones

La continuidad de las clases es incierta, el Gobierno venezolano no da claridad sobre el tema cuando ya se cumplen más de 15 días de cese de actividades en varias instituciones educativas.

Los habitantes del Estado Táchira, informan que otros colegios completan más de tres semanas de parálisis educativa. Los padres de familia, temen enviar a sus hijos a las sedes por cualquier acción violenta que se pueda registrar durante el retorno a casa. “chico, esto es muy preocupante, es arriesgar la vida de nuestros hijos y eso no queremos, salir a las calles da miedo, es una incertidumbre en todo momento, uno se acuesta y no sabe con qué se levanta” dijo uno de las madres en diálogo con Caracol Radio.

Un panorama preocupante que para muchos podría terminar en la suspensión del calendario académico “Táchira es una de las zonas de nuestro país donde se concentran gran cantidad de manifestantes, aquí somos muy activos y lamentablemente, si en san Cristóbal nos han matado adultos en medio de la lucha social que llevamos los venezolanos, no queremos exponer a nuestros hijos, yo tengo dos hijos en primero y primero primaria, y no los he mandado y por ahora no los pienso mandar a la escuela2 manifestó un padre de familia que llego a Colombia en busca de alimentos.

Hoy en Venezuela se adelanta un cabildo abierto, para mañana está prevista la primera gran marcha del personal de la salud que saldrá a las calles a denunciar la crisis del sector. En ambas actividades, los tachirenses anunciaron su participación.