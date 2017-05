Alcalde de Cartagena niega permiso para congreso porno en la ciudad

Tras la polémica suscitada en Cartagena por la realización del ‘Latin America Adult Business Expo’, en junio próximo en un hotel de la zona norte de la ciudad, el alcalde mayor Manuel Vicente Duque afirmó que su administración no dará permiso para dicho evento, de la industria del entretenimiento para adultos.

“Hemos dado la instrucción al secretario del Interior para que no se permita y se anticipe a la realización de este congreso de la industria porno en la ciudad de Cartagena. Tenemos que decir que no vamos a prestar nuestro Centro Histórico, no vamos a prestar nuestra ciudad para este tipio de industria, Cartagena debe ser reconocida por otra serie de cosas, su Centro Histórico tiene un valor enorme y nosotros tenemos que protegerlo de todo este tipo de actividades, por eso he dado la instrucción de que se hable con el Centro de Convenciones y de inmediato se le comunique que no vamos a dar el permiso para que se realice dicho congreso acá en la ciudad de Cartagena”, señaló el mandatario distrital.

La polémica se había iniciado en las redes sociales, e inclusive algunas iglesias cristianas habían anunciado la realización de una “arrodillatón” para rechazar la realización de este congreso de la pornografía. El mismo Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, había pedido al alcalde a través de Twitter que no permitiera que el evento se hiciese.

“Hemos señalado de manera clara que rechazamos de forma categórica la realización de ese evento que pretende congregar en Cartagena la industria pornográfica de algún sector del mundo. Esa industria pornográfica le hace daño a la ciudad, es la reafirmación de ese estigma que tenemos de que Cartagena es un destino de turismo sexual utilizando sobre todo a nuestros niños y nuestras niñas, no lo vamos a permitir”, declaró después Turbay Paz.

“El debate va más allá de lo moral y lo religioso, el debate es la inconveniencia para nuestra ciudad, tenemos que cuidar el buen nombre de nuestra gente, el buen nombre de Cartagena, por eso desde hoy hacemos esta lucha y la lucha tiene que terminar cuando este evento sea formalmente rechazado de nuestra ciudad, de nuestra tierra y de nuestra gente”, concluyó el mandatario bolivarense.

El evento iba a contar con la presencia de estrellas del cine para adultos, como la colombiana Esperanza Gómez. Cabe aclarar que el año anterior, el evento tuvo su primera versión dentro del Corralito de Piedra.