“Nos parece irresponsable la renuncia del secretario”: SUDEB

Ante la renuncia repentina del secretario de educación Germán Sierra, por parte del sindicato de docentes de la ciudad, se manifestó Medardo Hernández, quien funge como presidente de la última corporación mencionada, expresando su preocupación por que a su parecer es un acto insensato con la ciudad, “Muy preocupante la renuncia del doctor German Sierra Anaya porque abandona el barco cuando lo ve naufragar, nos parece irresponsable la renuncia del secretario, cuando debería encarar la grave problemática que vive la educación pública en el distrito y que él conocía antes de posesionarse”.

El representante del Sudeb, argumentó que toda la problemática que existe en la ciudad es conocida por el hoy saliente secretario, porque el mismo fue el coordinador de empalme entre las administraciones del exalcalde Dionisio Vélez y el gobierno actual de Manolo Duque, “El tema de la suficiencia del personal para el aseo en las instituciones educativas es apenas un ápice de la problemática, no olvidemos que la infraestructura física está en el suelo, que no han sido resueltos los temas de los contratos que dejaron los señores traídos de Barranquilla por la administración anterior, no olvidemos que no se está cumpliendo el Plan de Alimentación Escolar”. Dijo Medardo Hernández.

El representante de los docentes increpó al exsecretario Sierra a seguir acompañando al alcalde para que con el concejo distrital busquen una solución inmediata a toda la problemática a la crisis educativa del distrito.