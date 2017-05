Elegida la imagen de Fiestas de Independencia de Cartagena 2017

Con tres temas centrales como mujer, herencia africana e inclusión, arrancan las Fiestas de Independencia 2017 al tener la marca que le identificará.



Con el seudónimo de “El Mango Biche”, la cartagenera Sara Rumié Espinosa resultó ganadora de la convocatoria de imagen oficial y el lineamiento gráfico de las Fiestas de Independencia 2017 que estuvo abierto entre el 10 de marzo y el 21 de abril por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).



Fueron 17 las propuestas que pasaron a etapa de evaluación por parte de una jurado de un gran nivel, integrado por el señor Moisés Álvarez Marín, Investigador, historiador y director del Museo Histórico de Cartagena del Palacio de la Inquisición; José Antonio Ariza Aldana, Diseñador gráfico, con amplio conocimiento en construcción de identidad visual para entidades nacionales e internacionales y docente de universidad Jorge Tadeo Lozano y Manuel Zúñiga, artista investigador, curador independiente,docente universitario y director del Museo del Mar.



Tras realizar la evaluación individual, la terna de jurado se reunió para realizar una sesión colectiva el día 4 de mayo, en la que de manera unánime se seleccionó la propuesta presentada bajo el pseudónimo de "El Mango Biche", por su solidez estética y conceptual, reuniendo todas los requisitos solicitados como eficacia comunicativa de la imagen, originalidad, acabado de los detalles, pertinencia, contexto, unidad gráfica y versatilidad, ya que se amolda a las diversas necesidades y funciona por sí sola para los diferentes diseños que se necesitarán para las Fiestas de Independencia como invitaciones, fondos de los escenarios, camisetas, etc.



"El jurado resaltó especialmente el hecho de que es una propuesta incluyente: que podría haber sido diseñada para niños, pero también para adultos, permitiendo que todas las edades se identifiquen con ella; a través de su tipografía ya que cada letra hace referencia a algo: hay letras que nos remiten a España, rasgos que nos llevan a África, que hacen referencia a esa hibridación racial y cultural que es Cartagena de Indias. Y además es incluyente también desde el hecho que es producto de la colaboración entre una diseñadora gráfica cartagenera (Sara Rumié Espinosa) y un creativo cartagenero con síndrome de Down (Juan David Zuluaga Bedoya). Entre los dos desarrollaron la idea y un primer boceto que la diseñadora tradujo a imagen gráfica" consignaron los jurados en el acta de selección del ganador.



En la explicación anexada por la diseñador Sara Rumié, dijo:



“Esta propuesta gráfica resalta la gracia y la fuerza de la mujer cartagenera. Rodeada de colores, formas y texturas estas simbolizan la riqueza cultural, alegría y movimiento que se vive durante las Fiestas de la Independencia. El orgullo y amor por Cartagena se representa en la estrella blanca de nuestra bandera que es admirada y abrazada por la mujer bailando cumbia.



El amarillo del fondo apasiona y calienta el ambiente musical. Los trazos en la ilustración y en la tipografía son sueltos y espontáneos, como lo que somos. Esta es una imagen que representa que estamos vivos, con todas nuestras imperfecciones, pero vivos, con alegría y pasión por nuestra cultura.



Primero la gente por encima de lo material y el orgullo de ser lo que somos es el punto de partida del diseño, por lo que es importante anotar que este afiche es producto de la colaboración entre un diseñador gráfico y un creativo con síndrome de Down

. Esta mezcla de talentos tan diferentes, pero a la vez tan complementarios, permiten que los resultados sean auténticos, y nos invita a romper las cadenas de paradigmas, límites y prejuicios”.



“Tuve en cuenta la capacidad que tiene la gráfica para ser suficiente en todas las piezas que se va a implementar, la reproductividad técnica, el estilo de ilustración, el manejo tipográfico y cromático, y la composición en general", contó José Antonio Ariza, diseñador gráfico y docente del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo lozano.



“La propuesta de seudónimo El Mango Biche se destacaba por su tratamiento fresco, por la imperfección como parte de lo que somos, y eso se refleja en la tipografía, en el título de la propuesta, el color, también vi unas cualidades pictóricas, parecía una pintura, y creo que tiene elementos que hace sentir a las personas alegres", retrató Manuel Antonio Zúñiga, Artista investigador, curador independiente y docente universitario. Investigador Junior del grupo de investigación “Región, Identidad y Patrimonio” de la UTADEO Seccional Caribe y director del Museo del Mar – MUMAR.



“El ganador responde a todas las expectativas, está allí muy bien plasmado la memoria, la esencia popular de las fiestas, la manifestación del baile, lo cultural, lo étnico, lo incluyente. Así que yo creo que es la más completa de todas las propuestas y que responde al momento actual en que atraviesan las fiestas, que vienen en un proceso de revitalización y que se están proyectando cada día más tanto en la conciencia de los cartageneros como en la del país", comentó Moisés Álvarez, director del Museo Histórico de Cartagena del Palacio de la Inquisición



Con estas convocatorias el IPCC busca la inclusión y participación de todos los cartageneros en las Fiestas de Independencia para preservar y apropiarnos de nuestras festividades. Para reforzar la gestión de que las fiestas sean declaradas patrimonio cultural inmaterial del país.