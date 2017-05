Superindustria falló en favor de operador de Transcaribe Dataprom en Cartagena

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución No. 18335 del 17 de abril pasado, dirimió de un solo tajo la querella interpuesta por la firma Smartmatic Internacional Holding B.V. en contra de la empresa Dataprom Equipamientos y Servicios de Informática, accionistas ambos de la empresa operadora de Transcaribe Colcard de recaudo y Gestión de Flotas de Transporte Publico, mediante la cual se pretendía por parte de Smartmatic desconocer al señor Nixon Navarro como gerente suplente de dicha empresa.

Según el fallo de la Superintendencia resolvió confirmar el acto administrativo de abstención No. 4755782 del 20 de enero del presente año mediante el cual la Cámara de Comercio de Cartagena, se abstuvo de inscribir el extracto del acta No. 1 del Comité de Administración del Consorcio Colcard, donde Smartmatic destituía a Nixon Navarro en su condición de gerente suplente y representante legal del otro consorciado Dataprom Ltd.

De acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo contra este fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio no procede recurso alguno, quedando en firme una vez fueron notificadas las partes involucradas en el litigio.

Durante el desarrollo del proceso se confirma que en el documento presentado por Smartmatic para registro en la Cámara de Comercio con un cambio de gerente o representante legal suplente del consorcio Colcard no puede ser objeto de inscripción, toda vez que no se ajusta a la normatividad legal comercial del caso, además que a los consorcios no les es imputable la obligación de inscribirse en esos registros.

A pesar de que los directivos de Smartmatic ya se encontraban legal y oportunamente notificados sobre la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, 8 días después de su notificación formal el señor Alberto Castro Rico actuando como representante legal principal de Colcard, ofició a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte, como ente regulador de Colcard, insistiendo en que el señor Nixon Navarro había sido removido de su cargo, incurriendo nuevamente en una falsedad documentaria, ya que dicho acto ha sido desvirtuado por las entidades de control comercial al carecer de validez legal.

Conoció este medio que el gerente de Transcaribe Humberto Ripoll, por instrucciones del Alcalde Manuel Vicente Duque, decidió convocar para este jueves 11 de mayo con carácter de urgencia una reunión con los propietarios o dueños absolutos de Dataprom Ltd los brasileños Jacqueline Felbisigno y Alberto Mahuad, y al venezolano Antonio Mujica dueño de Smartmatic, para dirimir de una sola instancia este litigio que pone en peligro la función de recaudo del sistema integrado de transportes masivo de Cartagena Transcaribe.