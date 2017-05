Video: Denuncian agresión a vigilante a mano de Policía

Por negarse a dejarlo ingresar al conjunto residencial Hacienda Real en el sector de Real de Minas, un vigilante fue brutalmente golpeado, por un policía que se encontraba de civil y en supuesto estado de embriaguez.

Gabriel López, uno de los testigos del hecho explicó que, "Llegó este hombre que no vive en el conjunto a decir que lo dejaran entrar, obviamente no se dejó ingresar, y de un momento a otro se quitó la camisa y partió el vidrio. No contento con eso saltó la reja y empezó a golpear al vigilante".

El celador fue valorado en un centro asistencial en donde le dictaron 15 días de incapacidad. El afectado ya instauró la denuncia en la Fiscalía.