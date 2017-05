Char pide a Verano “que se pare firme” y agilice elección de rector de la UA

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, volvió a referirise a la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico, la cual podría darse hoy. En esta ocasión le pidió al gobernador del departamento, Eduardo Verano de la Rosa, “que se pare firme” y le imprima dinamismo a la escogencia del encargado de dirigir la institución de educación pública más importante del Caribe.

“Esperamos la buena voluntad del gobernador, porque yo creo que si el gobernador se para firme en ese Consejo Superior eso sale adelante. Esperemos que Eduardo (Verano) se pare firme, que siente su posición en favor de los muchachos y no de unos cuantos”, dijo el alcalde distrital.

Minutos antes, Char Chaljub aseguró que hay “ciertos sectores a los que solo les interesa el status, que no avance la universidad” y se mostró asombrado de que la rectoría de la Universidad del Atlántico lleve más de una década bajo las riendas de personas que asumen en calidad de encargados.

“No hay derecho a que hagan eso con los muchachos, quienes pierden son nuestros futuros estudiantes: no hay calidad, no hay pertinencia, no hay acreditación en muchos programas”.

Estas declaraciones se produjeron luego de que el mandatario colocara la primera piedra para la construcción de una sede del Sena especializada en energías con la intención de beneficiar a más de 1.300 personas.

En cuanto a la serie de recursos jurídicos a los que han apelado los interesados en la rectoría, y que han dilatado la elección de un rector en propiedad, Char afirmó que “hay una especie de tutelitis: yo demando, tú demandas”.

La semana pasada, por medio de su cuenta en Twitter, Char rechazó la demora en la escogencia de un rector para la universidad por medio de una serie de trinos que pronto adquirieron tintes políticos teniendo en cuenta la proximidad de la contienda electoral.

Desde entonces han surgido una serie de rumores que apuntan a que el mandatario apuesta por Carlos Prasca para dirigir la UA, algo que este último reconoció en Caracol Radio con el argumento de su trayectoria como académico “me permite tener el reconocimiento de mucha gente: del alcalde, de los gremios, del Ministerio de Educación…”, aunque aclaró que eso no comprometería su gestión en caso de quedarse con el cargo.