Hoy empieza a debatirse la autorización de endeudamiento para el cable aéreo

Los concejales de Pereira escucharán desde hoy las voces en defensa y en contra del proyecto del cable aéreo en su primera fase que sería construido entre Villa Santana y el Parque Olaya, pasando por la UTP y la Terminal de Transportes.

En el proyecto, el alcalde pide a los concejales el permiso para que se consigan con la banca nacional 80 mil millones de pesos que serían el complemento de recursos de la gobernaición (10 mil millones de pesos) y otros por lo menos 40 mil millones que se tomarán de los excedentes del Aeropuerto Matecaña. Esa primera línea del cable en total costará 130 mil millones de pesos.

Los análisis hasta el momento no desestiman la conveniencia del cable, pues todas las voces coinciden en que es un medio de transporte alternativo muy útil, amigable con el ambiente y eficiente.

Sin embargo, el rechazo parte del monto exagerado de endeudamiento que es producto de que la nación no haga ningún aporte al proyecto. "Los 80 mil millones que pide el alcalde, son el endeudamiento equivalente a todo lo que planeaba endeudarse el municipio para la ejecución de todo el plan de desarrollo del alcalde Juan Pablo Gallo y eso, sumado a que el gobierno nacional no terminó comprometiendo ni un solo peso para el proyecto, es un despropósito", dijo la concejal Carolina Giraldo, quien en todo caso destacó que el proyecto sería de alto impacto y beneficio para la ciudad.

La misma edil aseguró que le preocupa que no haya un proyecto complementario de inclusión de la comuna Villa Santana a la ciudad, "en Medellín hicieron dos cables y en uno de ellos, al final de la línea, se construyó una gran biblioteca pública y eso ha sido un éxito de integración social del sector, mientras que en el otro no se hizo nada y efectivamente ha sido poco el cambio social de la zona. Me preocupa que aquí no hay un proyecto complementario", dijo.

Justamente los habitantes de ese sector reclamaron que la Alcaldía piense en que el proyecto sea más que el simple cable porque puede pasar al final que la gente se abstenga de usarlo para seguir usando los vehículos informales que le dan sustento a sus propios vecinos.

El debate empieza hoy y se espera que al término de la semana ya esté tomada la decisión.