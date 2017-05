Familias cartageneras ya habían denunciado a los Quiroz hace dos años

Ante la cantidad de edificios que han levantado en la ciudad los hermanos Quiroz y las irregularidades que se han encontrado, no es de extrañar que hace algunos años ya hubiesen procesos administrativos en contra de ellos, sin embargo, estos nunca llegaron a culminar y las construcciones finalizaron sin ningún tipo de impedimento.

Caracol Radio visitó a Norma Monroy, ella vive en el barrio Los Caracoles, justo al lado del edificio Portales de Los Caracoles 1, levantado por Wilfran Quiroz. Norma denunció las amplias irregularidades ante la personería, control urbano y secretaría de planeación de la ciudad. De hecho, un oficio con fecha del 22 de junio de 2015 emanado de la Personería Distrital, deja en evidencia lo irregular de la construcción adelantada por Wilfran Quiroz.

"Esta obra no cumple con las normas urbanísticas ya que sobrepasa en más del 200% la cantidad de m² permitidos. Tiene 4 pisos, que tampoco es permitido, no tiene aislamientos, ni laterales, ni posteriores y construyó los voladizos en espacio público", dice el oficio de la personería firmado por el ingeniero Enrique Olivo.

Norma da fe de estas visitas, e incluso asegura que los funcionarios llegaron a la edificación, pero "siempre lo ponían a firmar un documento, cuando no lo encontraban me dejaban un número para que yo los llamara cuando el señor Quiroz estuviera, me cansaba de marcar y nunca me contestaron. Eso quedó así, el edificio se terminó y hoy vivo con mi casa agrietada y en serio peligro", asegura Norma.

Muy cerca del lugar de la tragedia, otro de los hermanos Quiroz, Eusebio, levantó el edificio Villa May. Lo hizo entre dos viviendas que resultaron seriamente afectadas en sus cimientos y en sus columnas, los propietarios denunciaron ante Planeación, control urbano y personería. Nada pasó. El 11 de mayo de 2015, la personería ofició a Planeación Distrital, asegurando que "la obra ya terminada inició el trámite de licencia de construcción y esta fue desistida. Inició y terminó la obra sin cumplir con los requisitos legales, ya que el área construida sobrepasa lo permitido".

Nuevamente los vecinos aseguran que los funcionarios visitaron el lugar y nada pasó. Fedilia Flórez, aseguró que "el descaro grande fue la gente de Planeación, llegaron y dijeron que eso ya lo habían terminado y no se podía ya hacer absolutamente nada". La familia Flórez, batalló durante toda la construcción con Eusebio Quiroz, quien según los afectados, "llegaba con una bolsa de cemento y un albañil a rellenar las grietas, cuando le dijimos que eso necesitaba trabajo más de fondo, se negó a hacerlo y no pasó nada más".

Dice Fedilia que en una ocasión llegó a reclamar directamente a la casa de Eusebio, residente en el mismo sector de Blas de Lezo y la respuesta del constructor fue "busquen al abogado que quieran que yo tengo plata para responder por lo que quieran, y si no, me voy a Venezuela a trabajar allá y ustedes quedan viendo lejos". Así mismo, Lourdes Bustos, la otra vecina del edificio, aseguró a Caracol Radio que el señor Quiroz amenazó a sus hermanas y a sus hijos cuando estas los requirieron a la Casa de Justicia.