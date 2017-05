Prasca y Castillo debaten sobre la UA en Caracol Radio

En las instalaciones de Caracol Radio se dieron cita Carlos Prasca y Rafael Castillo Pacheco, dos de los tres aspirantes a la rectoría de la Universidad del Atlántico (el tercero en contienda, Salim Mattar, no pudo asistir por compromisos académicos), para debatir sobre el presente del alma máter y dar a conocer las ideas que llevarán a cabo en caso de quedarse con el cargo.

El debate inició con los dos candidatos explicando las razones que, según ellos, han llevado a la Universidad del Atlántico a la inestabilidad. Carlos Prasca, exsecretario de Educación del departamento, aseguró que eso se relaciona con el hecho de que hace varios años no es nombrado un rector en propiedad. “Eso detiene los procesos de largo aliento que debe tener la universidad en materia e academia, de investigación, de los procesos de acreditación institucional”.

El exrector encargado de la Uniatlántico, Rafael Castillo Pacheco inició su intervención asegurando “Carlos (Prasca) conoce muy poco la universidad, y estos intríngulis son bastante complejos porque todas las universidades tiene un currículum oculto, digamos que está al margen de los asuntos que se dirimen académicamente”. Remató diciendo que la UA “es reflejo de lo que pasa en el país: hay pugnas, hay partidos, hay visiones, hay concesiones ideológicas…”

Al ser preguntado sobre los respaldos políticos en torno a su candidatura, fue enfático al asegurar que “no tengo ningún apoyo político” y negó que contara con el visto bueno de un sector de la izquierda del departamento. “Apoyo político de la izquierda no tengo. ¿Cuáles, por ejemplo? Ninguno. Soy un candidato que integro, que uno a la comunidad universitaria”.

Carlos Prasca fue interrogado acerca de los rumores sobre el supuesto aval que recibió su nombre por parte de la familia Char, los cuales cobraron más fuerza luego de una andanada de trinos publicados por el alcalde distrital pidiendo acabar con la interinidad en la rectoría de la UA y que fueron tomados como un guiño en clave hacia Prasca.

Al respecto, dijo que su trayectoria en el mundo de la educación “me permite tener el reconocimiento de mucha gente: del alcalde, de los gremios, del Ministerio de Educación…”. Aunque resaltó que eso no significa que “esté doblegado a un movimiento político en particular”.

Ambos formularon propuestas concretas para que la Universidad del Atlántico se vuelva a instalar en la vanguardia en cuanto a generación de conocimiento desde el ámbito de la educación pública. Prasca aseguró que elevará la oferta de ingenierías e implementará 8 nuevos programas que entren a compensar la escasez en ese sentido. También habló de poner a andar la sede de Suan y recuperar el edificio que la universidad posee en el centro de Barranquilla.

Castillo Pacheco propuso ampliar la oferta de posgrados, en el marco de una corriente académica denominada según él “educación del tercer ciclo” porque “ahí es donde está el conocimiento”. Este proceso lo pretende impulsar aumento la planta docente con formación doctoral para, a su vez, incentivar la investigación universitaria.

Luego, el debate subió de tono y se tornó acalorado. El exrector Rafael Castillo sugirió que Prasca no contaba con la experiencia necesaria para dirigir a la UA puesto que en su hoja de vida no aparece registrado su paso por un puesto de simular magnitud, a lo que el exfuncionario departamental respondió, entre otras cosas, asegurando que los entes de control no han reportado hallazgos que indiquen supuestas anomalías en su gestión pública.

“Usted”, arremetió Prasca, “tuvo 39 hallazgos administrativos, 34 disciplinarios, tiene 10 fiscales, tiene 4 penales en la Universidad del Atlántico”. Castilo Pacheco se defendió diciendo que esas palabras de Prasca “son absolutamente falsas”.

Sobre los hallazgos de la Contraloría dijo que “la mayoría son de orden de trámite, de papeles que no completaron en posesiones y ese tipo de cosas. Si hay una glosa grande, que me la muestre. Porque la glosa más grande es cargada a su amiga, Ana Sofía Meza, que montó un sistema de información que aún hoy no está funcionando cabalmente”.

Como conclusión, Prasca prometió que “conmigo hay una universidad con liderazgo, con más posgrados, con más pregrados. El doctor Castillo dijo al principio que no abriría más pregadros, pero el doctor Dacarett (Joseph, economista y empresario de Barranquilla) le hizo caer en cuenta que cómo así, cómo se le responde a la sociedad”.

Castillo aprovechó para enviarle un mensaje al alcalde Alejandro Char respecto a su reciente intervención en torno a la crisis de la UA: “Que esta postura no sea coyuntural, electorera; que me deje debatir con Prasca. ¿Por qué asume él el liderazgo de esa candidatura? ¿Cuánto aporta el Distrito para los 15.000 jóvenes que se forman en la Universidad? ¿Por qué nos quitó la sede de la carrera 43?