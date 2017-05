Niña habría sido lanzada desde segundo piso por sus compañeros de clase

Un grave episodio de aparente agresión se presentó al interior del Colegio Técnico Industrial del municipio de Sabanalarga, Atlántico. Al parecer, una niña de 13 años fue lanzada por las escaleras desde el segundo piso del plantel por sus propios compañeros de clase dada su condición de monitora.

Elizabeth Pico, madre de la menor supuestamente agredida, le contó a Caracol Radio que el pasado viernes, en la tarde, recibió una llamada de un profesor notificándole que su hija había protagonizado una pelea con otra menor. “La niña tenía toda la cara rasguñada y no podía caminar. Al ver que no me solucionaban nada, me la llevé a la Clínica San Rafael”, dijo.

En el centro médico, consternados por el estado de la niña, los galenos preguntaron qué le había ocurrido. Minutos después la afectada contó que sus compañeros la habían lanzado por las escaleras que conectan al segundo piso con el primer piso del colegio.

Para la madre, esto está relacionado con el papel de monitora que su hija desempeña. “El altercado se produjo a raíz de que ella es representante del salón. Ella es la que tiene que estar haciendo el reporte de los niños que no entran a clases, de los que se vuelan del colegio”, aseguró.

El detonante –continuó- fue una amenaza que le habría lanzado una de las niñas que protagonizó la agresión. “Ese mismo día habían entregado unas chapolitas para la entrega de informes. Como ella era la representante del salón, una niña me le dijo: ‘En el parque me la vas a pagar’”. Su hija habría respondido en un tono enérgico, rechazando la intimidación, lo cual provocó la gresca.

“La muchacha se le tira encima”, prosiguió, “le rasguñó toda la cara y me la lanzan de unas escaleras y le van dando varios niños. Hay más de 20 niños dándole en el piso”, afirmó con base en un video al que tuvo acceso y en el que quedó registrado el hecho.

La niña será sometida a una serie de exámenes a cargo de Medicina Legal para establecer el alcance de sus lesiones y el respectivo tiempo de incapacidad. Elizabet Pico condenó la actitud de los profesores del colegio ya que “auxiliaron fue a la niña que le estaba dando a la hija mía” y “ni se acercaron a la clínica”.