En Armenia, agreden a médico veterinario por reclamar el pago de un servicio al dueño de mascota

En un hecho de intolerancia, un veterinario fue agredido por el propietario de una mascota que argumentando que no tenía dinero para pagar el tratamiento de su perro, la emprendió contra el profesional médico, el hecho se presentó en la Clínica Veterinaria Mis Animales de Armenia.

Uno de los veterinarios agredidos Alejandro Guzmán le narró a Caracol Radio que recibió heridas en rostro y cabeza producidos con una cadena de acero por el propietario de un perro que se molestó cuando le dijeron que debía pagar por la consulta de su mascota.

Diego Mejía de la Asociación de Médicos Veterinarios dijo que lamentablemente este no es el único caso no solo en Armenia sino en varias ciudades, por lo que llamó al respeto y a reconocer que las clínicas veterinarias no son lugares de beneficencia.