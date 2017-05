Entra en funcionamiento la UPA Pontezuela en Cartagena

Una moderna edificación, 7 veces más grande que el puesto de salud anterior, con atención médica, odontológica, laboratorio y programas de promoción y prevención entró a funcionar hoy para el servicio en salud de los más de 6 mil habitantes del corregimiento de Pontezuela y sectores aledaños.

La comunidad agradeció al alcalde Manolo Duque, pues aunque la construcción de la misma comenzó e incluso se inauguró en la administración anterior, la comunidad aún no había podido gozar de sus beneficios hasta hoy cuando luego de superar algunos obstáculos jurídicos se pudieron reiniciar las obras del proyecto de construcción y modernización de la red hospitalaria del Distrito de Cartagena.

“Agradecemos al alcalde Manuel Vicente Duque, a la directora del Dadis y al gerente de la ESE por este gesto, por haber peleado la batalla legal para que el puesto de salud entrara en funcionamiento. Antes teníamos un pequeño puesto de salud con dos habitaciones con una prestación de servicio mínima y muy básica, pero hoy arranca con calidad un servicio que hace 30 años la comunidad estaba esperando”, manifestó Jose Luis Barbosa Grau, edil de la Localidad (2) de la Virgen y Turìstica.

“Aunque la edificación estaba lista y quisimos entregarla desde el primer momento a la comunidad, jurídicamente no se nos era posible y debimos superar un arduo proceso de la mano de la Procuraduría y los Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda, porque algunas obras no contaban con los permisos e incluso aunque estaban los recursos no se podían utilizar en la vigencia que nos correspondió como administración entrante”, explicó el alcalde Cartagena, Manuel Vicente Duque.

“Luego de superar todo esto, logramos nuestro gran objetivo que era entregar a la comunidad el puesto de salud y este pudiera beneficiarlos como se planteó en su objeto inicial, así como ellos agradecen hoy este hecho de poder gozar finalmente de este puesto de salud, yo les agradezco a ellos su paciencia durante este tiempo” manifestó el alcalde de los cartageneros.

Por su parte, Adriana Meza, directora del Dadis, afirmó que este puesto de salud cumple con todas las normas de habilitación y se entrega completamente dotado. Además informó que desde hoy y durante 3 meses entregaremos también otros 7 puestos de salud: Arroyo de Piedra, Líbano, Fátima, Bayunca, Caño del Oro y UPA Pozón.

El gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Roque Bossio Bermudez, precisó que es importante para la comunidad de Pontezuela este moderno centro de salud y que la ESE seguirá brindando una atención humanizada a los usuarios en medicina general, odontologia, vacunación y psicología.

Bossio agregó que la ESE Cartagena de Indias contó siempre con el apoyo del Dadis para seguir prestando el servicio en Pontezuela, mientras se construía el centro de salud.