“Nos parece espantoso lo que está sucediendo en Venezuela”: Ministro del Interior

Como preocupante, así calificó, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la situación social que a diario se vive en Venezuela.

“Nos parece espantoso lo que está sucediendo en Venezuela, frente a la población civil, frente a sus habitantes, yo creo que hay que seguir pidiendo desde el lado colombiano un respeto a los Derechos Humanos de los venezolanos” manifestó el funcionario en su reciente visita a Cúcuta.

El Ministro, indicó que las elecciones es por ahora, la salida democrática que tiene el vecino país para mitigar esa crisis que atraviesa “al mismo tiempo, enviando un abrazo solidario a todos los hermanos venezolanos, este es el momento que pongamos a prueba nuestra solidaridad, no podemos caer en la estigmatización del venezolano, de la xenofobia, eso no es Cúcuta, no es Colombia”.

El titular de la cartera, adelanta este fin de semana un recorrido por Cúcuta y Norte de Santander donde realiza la entrega e inauguración de varias obras de seguridad y convivencia, presentando además, el informe de su gestión adelantada desde el 2014 con una inversión que supera los 132 mil millones de pesos.

Cristo, se refirió al Eln y a la distancia que el grupo guerrillero está tomando frente al proceso de paz por las recientes acciones violentas, señalando que los “Pelusos” no tendrán reconocimiento como guerrilla. Resaltó el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz con la inversión planteada, asegurando que Norte de Santander, será beneficiado en materia económica y de inversión en el posconflicto.