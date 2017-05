Alcaldía de Cartagena se une a jornada de limpieza en Getsemaní

La Alcaldía de Cartagena a través de la Oficina de Servicios Públicos y Corpoturismo se une a la campaña de Limpieza y aseo de la Plaza de la Trinidad en el barrio Getsemaní liderado por LimpiArte, Red para la limpieza y conservación de nuestro patrimonio.

Estudiantes del Sena, Operarios de la empresa Promoambiental, participaron en esta jornada con la recolección de colillas, barrido y lavado de ésta plaza emblemática de la ciudad.

De acuerdo a la Asesora de Servicios Públicos, Clara Calderón estas jornadas se realizan de forma permanente en sitios turísticos y puntos críticos de la ciudad con el objetivo de mantener como una pacita de plata a la Heroica.

"Cuidar los espacios públicos no sólo es responsabilidad de las empresas de aseo y fundaciones si no también es asunto de todas las personas que vivimos en Cartagena, pedimos a la ciudadanía hacer la separación en la fuente, no arrojar basuras en la calle y denunciar basureros satélites en los barrios" expresó, Clara Calderón.

Los vecinos de Getsemaní, turistas, agencias de viajes, la fundación Tucultura, Asotelca y Cotelco también apoyaron ésta iniciativa. Merly Beltrán Vargas, Directora de LimpiArte envió un mensaje de sensibilizacion a los cartageneros y turistas.

"Como ciudadanos y organización social debemos generar buenas acciones para mantener nuestro patrimonio y el medio ambiente y convertir a Cartagena en una ciudad más sostenible y competitiva".