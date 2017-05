Niño de 9 años entró por una tos al hospital y salió muerto

El niño de 9 años fue llevado por su papá al Hospital Policarpa en el sur de Bogotá porque tenía una tos con dolor en el pecho, inicialmente una enfermera le revisó los signos vitales y dijo que el menor estaba bien que no tenía nada. El papá insistió en que su hijo se sentía mal, logra que una médica lo atienda.

“Sin revisar el niño solo miró el papel que le había mandado la enfermera y dijo que él está bien, no tiene ningún problema para que lo trae, yo le dije que le dolía el pecho, me contestó que él está hablando así es de consentido usted para que lo alza póngalo a caminar que él puede”, contó Jhon Fredy González, papá del niño.

La médica decide aplicarle una inyección y unas nebulizaciones, allí otra enfermera dijo que el niño estaba respirando muy rápido, lo pasan a un cuarto de observación pediátrica donde le ponen suero, le sacan sangre y le dan medicamentos.

“Me dicen que tocó entubarlo para que pueda respirar mejor y yo les dije que no me pidieron autorización y me responden que toca, luego veo que le hacen masajes en el pecho, me dicen que entró en paro, después salieron y me dijeron que el niño murió, sólo pido que se haga justicia”, agregó.

Por su parte la EPS Cruz Blanca, a la cual estaba afiliado el menor, avanzó en la realización de una auditoría y solicitó un comité multidisciplinario para estudiar a fondo la atención que recibió el menor en La Clínica Policarpa de ESIMED, con quienes la EPS tiene contratada la atención de segundo y tercer nivel. Por ahora, el centro asistencial no ha entregado una explicación clara frente a las causas de la muerte del niño.