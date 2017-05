Niegan medida de aseguramiento carcelario contra imputada por homicidio de prestamista

El juzgado segundo de control de garantías de Armenia no dictó medida de aseguramiento contra una de las mujeres involucradas en el crimen del prestamista Arbey Muñoz Bernal, pero siguen involucradas en la investigación.

En la audiencia que se adelantó en una de las salas de audiencia en el palacio de justicia de formulación de imputación y pronunciamiento de medida de aseguramiento la jueza segunda de garantías, acogió la medida solicitada por la fiscalía novena seccional, de no imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Mary luz Camacho Torrente, involucrada en el caso del homicidio del señor Abey Muñoz Bernal de 59 años de edad, quien se dedicaba a ser prestamista y de Beatriz Eugenia Henao León.

Sin embargo y pese a la decisión de la jueza, no quiere decir que el proceso culminó, pues las implicadas continúan relacionadas con la investigación.

La juez agregó, que el hecho de no haber dictado medida de aseguramiento a las implicadas, no significa que más adelante no se pueda volver a pedir...

Sobre la otra implicada Yenny Marcela Morena Giraldo no se realizó la audiencia pero también sigue involucrada en el proceso al igual que Héctor Brayan Arcila Solarte que también estaría involucrado en este crimen y que si tiene medida de aseguramiento carcelario y cuya audiencia se cumpliría a mediados del mes de mayo.