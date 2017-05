35 Líderes campesinos y ex combatientes graduados como técnicos agropecuarios en Quindío

2000 Líderes campesinos y ex combatientes de las farc se han graduado como técnicos agropecuarios gracias al programa de reconciliación del parque Panaca en el Quindío.

Precisamente 35 líderes campesinos e indígenas en su mayoría ex combatientes de grupos armados al margen de la ley de varios departamentos del país se graduaron como técnicos agropecuarios.

Uno de los ex combatientes le dijo a Caracol Radio “la verdad estamos muy contentos en este programa, desde hace seis años estoy en el programa reintegración y la vida me cambio totalmente, mi familia vive orgullosa de este proyecto y hay ideas para sacar el proyecto productivo adelante, la verdad es que la vida de las armas no es vida”

Luis Javier Botero, director ejecutivo del Parque de la Cultura Agropecuaria, Panaca manifestó que la metodología de aprender haciendo busca que la interacción con el campo, los animales y el medio ambiente busca otra opción de vida para estos jóvenes.