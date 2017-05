Anuncian mil 400 millones más para los damnificados en Manizales

Carlos Iván Márquez, director nacional de Gestión del Riesgo estuvo nuevamente visitando Manizales en la tarde de hoy. Se reunió con funcionarios de la Alcaldía de esta capital en el piso 16 de la administración municipal, dónde anunció más recursos para seguir dando subsidios de arrendamientos a los afectados por las emergencias.

Márquez indicó que se tienen destinados más de mil 400 millones de pesos con el fin de subsidiar por un mes a mil 326 familias y por tres meses a mil 569. Estos dineros según el director de Gestión del Rieesgo serán entregados a través del convenio que tienen la Alcaldía y la Cruz Roja de Caldas.

La entrega de estos dineros se espera que inicie el próximo lunes en la mañana. En un comunicado oficial la Cruz Roja indicó que el contrato para la entrega de los mismos ya está firmado con la Alcaldía de Manizales y que sólo falta esperar el giro de los recursos.

En Manizales en diferentes puntos que fueron críticos por afectaciones con dichas emergencias del pasado 19 de abril, denuncian que a esas zonas no han llegado ayudas de la Unidad de Gestión del Riesgo, ni han ido a censarlos.

Estos afectados en barrios como Persia, González, Aranjuez, entre otros, aseguran que la Alcadía no les ha tendido la mano y que no pueden acceder a esos subsidios de arrendamiento porque no poseen el documento que los acredita como desalojados por alto riesgo.

Frente a las quejas de los afectados Márquez dijo que no entiende por que surgen las molestias, ya que la reacción fue inmediata y que los recursos que han puesto con la Cruz Roja se están dando. Agregó que sólo horas después de ocurrida la emergencia ya estaban haciendo entregas de ayudas.

Márquez dijo que los recursos para estas atenciones ya están consignados y que quien debe dar respuesta oficial es la administración municipal, ya que el gobierno cumplió con lo pactado.

Frente a estas denuncias el director municipal de Gestión del Riesgo, Jairo Alfredo López Bahena indicó que hubo algunos inconvenientes y retrazos con los procesos para entregar dichos dineros y dio un parte de tranquilidad diciendo que los dineros ya están listos y en cuestión de horas serán entregados a los afectados.

López agregó que hay dificultades también con situaciones que surgieron posteriores a la emergencia con personas que todavía no han sido censadas, las cuales ya están ingresando al registro único de censados.