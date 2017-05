Comerciantes piden acciones por grafitis en sus negocios

Los comerciantes que resultaron afectados por los grafitis que realizaron en varios negocios en el centro de la ciudad, le han hecho el llamado a las autoridades para que se tengan mayores controles y evitar estos actos vandálicos que afectan sus finanzas.

Las consignas fueron pintadas en diferentes puntos apoyando el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y recordando al ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías, hecho que causo mayor incertidumbre y molestia en la capital nortesantandereana.

Uno de los afectados le dijo a Caracol Radio que no se tiene que permitir que vuelva a ocurrir este hecho, que independientemente del mensaje político lo que hace en realidad es afectar a los comercios establecidos en Cúcuta.

“Nosotros no tenemos nada que ver con la situación en Venezuela, no tenemos ni voz ni voto por cualquiera de los dos bandos políticos en el vecino país, no es justo que nos pinten las fachadas y tengamos que ser nosotros los que paguemos por estos actos vandálicos” dijo uno de los comerciantes.

Otros de las personas propietaria de uno de los establecimientos afectados, dijo que “nosotros les hemos abierto las puertas a los venezolanos en materia humanitaria, no sabemos si estos grafitis fueron hechos por venezolanos pero si nos deja decepcionados porque los estamos ayudando, esperamos que no se vuelva a repetir”.

En las próximas horas los comerciantes asumirán los costos de pintar las fachadas y puertas que fueron afectadas, e hicieron un llamado a las autoridades para investigar estos actos al haber cámaras de seguridad en varios puntos del centro de la ciudad.