Proyecto de 26 pisos en Ternera, Cartagena, no incumple normas de altura al ser vivienda VIS

El proyecto residencial de 26 pisos que se construye en el barrio Ternera, al sur de Cartagena, no viola las normas urbanísticas de la ciudad con respecto a la altura, puesto que es un proyecto de vivienda de interés social (VIS), reconocido y aprobado así por Corvivienda en la resolución 572 del 2016, los cuales tienen una reglamentación especial, sin límite de altura.

El edil Julio César Carrillo había denunciado que la obra, de 26 pisos, se levantaba en un lugar donde el POT solo permite altura máxima de cuatro pisos. Sin embargo, el edil incurre en una inexactitud en su denuncia, puesto que la circular del 10 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Planeación de Cartagena liberó la altura de los proyectos VIS en la ciudad, como este, ubicado en Ternera.

El edil manifestó que “la curaduría está dando licencias para construcciones a sabiendas de que el POT no las permite”, incurriendo de nuevo en un error, puesto que la valla publicada en el lugar del proyecto corresponde al radicado para el trámite de solicitud de la licencia de construcción. La licencia se está tramitando, y la valla no hace alusión a la licencia de construcción. La valla es una obligación legal y todo su contenido es de carácter obligatorio para dar transparencia al proyecto, y para que el ciudadano conozca la realización del proyecto y pueda hacer sus oposiciones, sobre las cuales la curaduría decidirá si tienen o no validez.

El edil Carrillo puso en duda la validez de la valla, sin tener en cuenta de que la curaduría urbana número dos certificó la validez de la valla, puesto que la solicitud del proyecto quedó radicada en legal y debida forma.

La circular del 10 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Planeación del Distrito, que reglamenta la vivienda VIS en Cartagena, aclara que el POT vigente no tiene suficiente alcance en las especificaciones de los proyectos tipo VIS y que estas especificaciones esta contenidas en dicha circular.