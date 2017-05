Más del 60% de las construcciones inspeccionadas en Cartagena no tienen licencia

El alcalde de Cartagena Manolo Duque reveló las cifras sobre los dos primeros días de inspección a construcciones ilegales. Según la misma alcaldía, más del 60% de las mismas no cuentan con licencia, y si la tienen, presentan otro tipo de irregularidad que las hace estar en condición de ilegalidad.

Según el consolidado, en esta segunda jornada de revisión se revisaron 50 construcciones de las cuales 42 estan sin licencia, y sólo 4 cuentan con toda la documentación. En la Localidad 1, se visitaron 29 construcciones, de las cuales 25 no tienen licencia, en la Localidad 2 se visitaron 10 obras y todas están sin la respectiva licencia, por último en la Localidad 3 se hicieron 11 visitas de las cuales 4 están sin licencia, 3 no llenan todos los requisitos y en las otras 4 no había nadie trabajando.

Así las cosas, el alcalde Manolo Duque anunció que seguirán trasladando estas irreguridades a los inspectores de Policía, que son quienes finalmente deben tomar la decisión de sancionar a estas edificaciones.