Taxista que tuvo problema cardíaco no puede salir del hospital por falta de dinero

Luis García es taxista de Bogotá y cuando trabajaba durante la madrugada de este viernes 5 de mayo, en el occidente de la capital, sintió una fuerte presión en el pecho y se desmayó en un aparente ataque cardíaco, fue ayudado por otros taxistas que lo llevaron inicialmente a la Clínica La Paz pero no lo atendieron, optaron entonces por llevarlo a la Clínica de Occidente donde los médicos le salvaron la vida.

En el centro asistencial le dijeron que tenía que ser sometido a un tratamiento que cuesta alrededor de $1 millón, pero el conductor dijo que no tenía recursos para pagarlo pero para salir de la Clínica tiene que cancelar la suma de $300.000.

"La atención aquí en la Clínica de Occidente ha sido una verraquera gracias a Dios, pero no tengo plata para salir de aquí, me ofrecieron tratamientos y todo pero es muy costoso ahora no puedo salir porque no tengo con qué pagar", dijo el taxista Luis García.

El conductor explicó que está afiliado a una EPS pero dejó de pagarla en enero porque no le alcanza con lo que gana manejando el taxi porque dice que la competencia con Uber está muy fuerte. Luis espera una ayuda para salir del centro asistencial o firmar un pagaré.