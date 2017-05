Indignación por palabras del acordeonero Wilber Mendoza contra el Rey de Reyes Álvaro López

Como un incidente deplorable y ofensivo, han sido calificadas en Valledupar las palabras que lanzó, a través de las redes sociales, el rey vallenato 2013, Wilber Mendoza, contra el recién coronado Cuarto Rey de Reyes, Álvaro López, natural del municipio de La Paz, departamento del Cesar.

En un primer video, Wilber Mendoza, quien estuviera entre los seis acordeoneros finalistas en el Festival de la Leyenda Vallenata, que concluyó el pasado 30 de abril, critica fuertemente el triunfo logrado por Álvaro López.

“El señor Alvarito López desde que comenzó, hasta el final, tocó la misma mierda, ustedes me disculpan que hable así. Nunca cambió, tocó la misma mierda. Pero cómo es posible que un pacífico…se va a dejar joder uno, un vallenato nacido y criado aquí, no joda, no hay derecho, y tocando regular“, dice Mendoza.

Posteriormente, en otro video, el acordeonero se disculpa y califica al anterior mensaje como un montaje de “ciertas páginas por ahí”.

“Dedíquense a construir por Dios, les gusta sembrar la cizaña, la duda, la calumnia, yo no soy enemigo de Alvarito, de los López, lo felicité, y estuve con él festejando, soy amigo de la familia López, son páginas irresponsables, respeten que las cosas no son así, eso sí me dado rabia, dejen de estar haciendo montajes, lo demás que hablen de mí, caso omiso, no me interesa, lo que critica la gente que no toco un carajo, no me importa eso, me interesa lo que yo hago”, afirma.

Al tiempo de desatarse el escándalo, la alcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, expidió un comunicado y le exige a Wilber Mendoza que en un gesto de valor, humildad y sensatez, se retracte de sus palabras injuriosas y ofrezca excusas tanto a la familia, a la Dinastía López, como al Rey de Reyes, Álvaro López, y al ofendido pueblo de La Paz.

El comunicado:

La Paz, Cesar, mayo 4 de 2017

La alcaldesa del municipio de La Paz, en representación de la comunidad pacífica, en general, y de manera especial de la Dinastía López, en particular, del Rey de Reyes 2017, Álvaro López, expresa su indignación por la manera irrespetuosa y por demás grosera como el acordeonero finalista del concurso de acordeoneros en el recién terminado Festival Vallenato, Wilber Mendoza, se refiere en un video, a este gran baluarte de la música vallenata, integrante de una de las dinastías más exuberante de esta expresión musical.

No es propio de colegas, ni mucho menos de exponentes de la cultura, reaccionar de manera tan insolente, ante la irreversible y justa decisión de los jurados del Festival de Rey de Reyes, de ungir a Álvaro López, con la corona de Rey de Reyes, pero tampoco cabe entre lo sensato, referirse a La Paz y a los pacíficos de la manera como lo hizo el señor Mendoza.

Aunque más que herido por la derrota que no siempre convoca la sensatez, es notable la abstracción dibujada en el rostro de este reconocido acordeonero hijo de un Rey de Reyes, decente y sencillo quien le dio lustre al Vallenato, su reacción es inadmisible y digna del más enfático rechazo por parte de la comunidad pacífica.

Por tanto, en nombre del pueblo de La Paz, cuyo ilustre legado a través de grandes protagonistas y juglares, ha aportado a históricas gestas alcanzadas por el Vallenato tanto a nivel nacional como internacional, exijo al señor acordeonero Wilber Mendoza, en un gesto de valor, humildad y sensatez, retractarse de sus palabras injuriosas y ofrecer excusas tanto a la familia a la Dinastía López, como al rey de reyes, y al pueblo de La Paz.

Andrea Doria Ovalle Arzuaga, Alcaldesa Municipal