Indígenas denuncian a magistrados de Tribunal Administrativo de Sucre

Miembros del cabildo menor indígena Zenú Flórez de Chinchelejo denunciaron, ante la Corte Suprema de Justicia a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre Rufo Arturo Carvajal Argoty y Silvia Rosa Escudero.

La denuncia también fue radicada ante la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

De acuerdo con los indígenas, los magistrados les están vulnerando la consulta previa en la obra de la segunda calzada de la vía Sincelejo – Toluviejo.

Los magistrados no habrían cumplido a cabalidad con la sentencia T 436 de la Corte Constitucional, que en agosto de 2016 ordenó paralizar un tramo las obras de la doble calzada por afectar territorios indígenas.

Además, ordenó una inspección de la obra para determinar si era necesario ampliar el tramo objeto de la suspensión.

Según la denuncia, el magistrado Carvajal Argoty no solo no hizo cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sino que no notificó a las partes como lo ordena la ley.

“Nos enteramos por la prensa” dijo a Caracol Radio Luis Martínez, capitán del resguardo y uno de los principales denunciantes.

Según la denuncia, incluso, en un primer fallo de tutela en junio de 2015 donde los magistrados, ahora denunciados les tutelaron los derechos a los indígenas, fueron ineficaces porque no ordenaron paralizar las obras, solo ordenan que se realicen las consultas previas.

Lo anterior no fue del agrado de la Corte Constitucional y lo dejó evidenciado en la citada sentencia.

Los indígenas del resguardo indígena menor Flórez de Chinchelejo han dado la pelea, desde 2015, a través de acciones de tutela para que se les respeten los lugares sagrados donde realizaban ritos, en el cerro Sierra Flor en las afueras de Sincelejo, afectados por la obra.

La firma Autopistas de la Sabana es la concesionaria que adelanta la doble calzada entre Sincelejo y Toluviejo que debía ser entregada a finales del año anterior, lo que se ha visto frustrado por no haber cumplido con todas las consultas previas.