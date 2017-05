"Uno se pregunta dónde está la comunidad internacional" Periodista venezolana en Manizales al conocer informaciones sobre Leopoldo López

Impotencia, llanto, desesperanza y mucha ira es lo que sienten los venezolanos con las informaciones que surgen desde el vecino país dónde se habla de que el líder de la oposición Leopoldo López habría sido trasladado a un hospital militar sin signos vitales.

Zaily Navas, periodista venezolana que desde hace varios años vive en Manizales con su esposo y sus hijos, ya que tuvo que huir en busca de un mejor futuro hacia Colombia, indicó que la noticia la tiene muy afectada y que incluso ha llorado por no saber con certeza cuál es la suerte de Leopoldo.

“Es una impotencia que no se compara con nada. Cuando yo leí el primer trino de que está muerto, yo irrumpí a llorar cómo si conociera a Leopoldo. Tuve la oportunidad muy joven, siendo coordinadora de prensa muy joven en un canal llamado Televisión Regional de Bolívar, cuando lanzó su proyecto una mejor Venezuela, ahí tuve la oportunidad de entrevistarlo”.

Zaily agregó que “no sabemos si es una cortina de humo para desviar la información sobre lo que está pasando en Venezuela, pero nos preocupa que desde hace un mes no se sabe nada de Leopoldo. Y no sabemos es porque su esposa hace ese tiempo no tiene contacto con él, que cuando va cerca a Ramo Verde se comunican a gritos o él responde con un silbido”.

La comunicadora relató que en Manizales hay cerca de 100 venezolanos que integran un grupo de Whatsapp y en él algunos manifiestan que están llorando, otros intercambian mensajes que les envían sus familiares desde Venezuela. Todos están bajo una incertidumbre por lo que se informa y se desinforma sobre el líder político.

Navas tuvo contacto en la noche de hoy con varios familiares suyos en Venezuela y explica que “Los que estamos en el exterior sabemos más que los que están allá. Ahora mismo en los canales venezolanos están dando novelas y ningún medio está informando sobre la situación de Leopoldo”.

La líder dela colonia de venezolanos residentes en Manizales le hizo un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncien y ayuden a salvar a Venezuela. “Uno se pregunta dónde está la comunidad internacional, cuándo se va a pronunciar. Ya no tenemos ningún poder, es el pueblo contra las tanquetas y las bombas lacrimógenas y ahora con esa constituyente que te puedo decir”.