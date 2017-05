Sector agrícola entrega garantías en consumo del arroz de nuestra región

Los videos difundidos por redes sociales que advierten una supuesta comercialización de arroz plástico en Norte de Santander, prendieron las alarmas en la ciudadanía.

De inmediato, los procesos de inspección y controles se extendieron por los centros de producción en tiendas y supermercados para descartar la presencia de esta clase de cereal en estas condiciones que en otros lugares del mundo se está comercializando, afectando la salud humana.

Por ahora, no hay ninguna amenaza para la región “el tal arroz plástico no ha llegado al país, no existe como tal, hay que tener tranquilidad” manifestó en diálogo con Caracol Radio, Guillermo Infante, Presidente del gremio que agrupa a los arroceros en Norte de Santander representado en Coagronorte.

El dirigente gremial, señalo que la producción regional representada en 18 mil hectáreas es la de mayor número en el oriente del país frente a Santander que produce solo 3 mil hectáreas. Agregó que en nuestro el consumo de arroz es del 37 por ciento de la producción per cápita.