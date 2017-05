Jueves 4 de mayo, noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías decidirá qué tipo de medida de aseguramiento dictará contra Mary Luz Camacho Torrente 36 años de edad y Jenny Marcela Moreno Vargas 28 años de edad imputadas por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de Armas.

Según la investigación de la fiscalía están dos mujeres estarían involucradas en el homicidio de Arbey Muñoz Bernal de 59 años de edad, hechos que se presentaron el 10 de septiembre del 2016, la víctima se desempeñaba como prestamista, oficio por el que al parecer habría sido asesinado debido a que las mujeres imputadas tenían prestamos con la víctima.

Antonio Muñoz hermano de la víctima en diálogo con Caracol Radio espera que el caso de su familiar no quede en la impunidad, se haga justicia y estas dos mujeres sean enviadas a la cárcel mientras se termina la investigación

Don Antonio manifestó que para la familia ha sido muy difícil todo el proceso porque su hermano fue asesinado por no pagar la deuda que tenían con él, y agregó que tampoco entiende como la defensa de las imputadas solicitó que las audiencias se realizarán de forma privada para no afectar al medio de comunicación donde trabajan las mujeres investigadas.

Solidario, el programa con el que el gobierno busca hacerle frente a los préstamos ‘gota a gota’, se extenderá a todos los municipios del Quindío, así lo anunció El gobernador del departamento Carlos Eduardo Osorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este año en el Quindío se aumentó el hurto y disminuyó la criminalidad. Esa una de las principales conclusiones del observatorio de seguridad que lideró la cámara de comercio de Armenia y del Quindío.

Según los datos revelados en ese estudio el hurto a personas por ejemplo pasó 583 casos registrado en el 2016 a 590 este año, el hurto a comercio pasó de 148 casos reportados en el 2016 a 166 que van este año.

El director ejecutivo de la cámara de comercio Rodrigo Estrada dijo que se deben reforzar las tareas preventivas y operativas, para evitar que el hurto siga disparado.

Y a propósito de inseguridad, en las últimas horas se registró un hurto en el que 5 hombres que se movilizaban como pasajeros en un bus que cubría la ruta Armenia Hacia el corregimiento de Barcelona, intimidaron a los tripulantes y les hurtaron sus pertenencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos personas lesionadas dejó como saldo el aparatoso accidente de tránsito que se presentó anoche en la vía que comunica a Armenia con el municipio de la Tebaida, donde se volcó una ambulancia que acudía paradójicamente a atender un accidente de tránsito donde estaba involucrada una motocicleta

El teniente Juan Diego Herrera del cuerpo de bomberos explicó que el conductor de la ambulancia fue trasladado a un centro asistencial ya que presentaba fracturas en sus extremidades inferiores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En las últimas horas el CTI de la Fiscalía Quindío y tropas de la Octava Brigada desarticularon dos bandas delincuenciales dedicadas a varios delitos en el municipio de Quimbaya, la fiscalía entregará detalles de este operativo en las próximas horas.

El Gaula y el CTI de la fiscalía en el eje cafetero capturaron a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Flacos y que lidera el tráfico de estupefacientes en límites con Quindío, Cartago (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda).

Según la investigación, la fiscalía les imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, y desplazamiento forzado agravado. Aunque Ninguno aceptó los cargos imputados.

Entre los detenidos están John Fredy Montoya Serna, alias El Flaco, considerado por las autoridades como el líder del grupo delictivo; Gustavo Adolfo Rodas Muñoz, Luis Carlos Londoño Ramírez y John Jairo Gallo Castaño,

Gracias a la denuncia ciudadana la policía Quindío capturó a un hombre que pretendía hurtar elementos que se encontraban en el interior de un vehículo en la carrera 26 en pleno centro del municipio de Calarcá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Pacientes y usuarios de varias EPS en el Quindío no tienen servicios de urgencias, debido al paro del personal médico de la clínica del café

Y es que debido a la falta del pago del último mes los médicos de este centro asistencial entraron en cese actividades de manera indefinida, como medida de presión para hacer que les paguen, sin embargo los directamente afectados son los usuarios, quienes no están siendo atendidos bajo ninguna circunstancia.

Sobre este asunto, el secretario de salud del departamento César Rincón dijo que con las directivas de la clínica del café se cuadró para que las urgencias vitales por lo menos sean atendidas, para lo demás tendrá que acudir a consulta externa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío crearon el portal web family.nival.co que previene búsquedas relacionadas con el juego de la ballena azul y contenidos peligrosos para los menores de edad.

La metadona está garantizada para los pacientes que la requieren en el Quindío aseguraron las autoridades de la salud, por lo que no debe existir preocupaciones al respecto.

Durante el foro sobre la movilidad en la Universidad del Quindío, expertos manifestaron su preocupación por que de las obras de infraestructura propuestas en el plan vial de Armenia solo se han ejecutado el 7%, por eso reiteraron la importancia de aplicar los estudios que se hacen al respecto para mejorar la transitabilidad en la ciudad

Espere en la emisión de noticias de las 8 y 45 de la mañana lo que dijeron los expertos de movilidad de la Universidad del Quindío, los transportadores y la administración municipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Taxistas anuncian paro nacional el 10 de mayo, se espera que participen conductores de 28 ciudades del país, en rechazo por el incremento de la informalidad, Armenia se sumará a esta jornada de protesta.

Al respecto, según la secretaria de tránsito y transporte de Armenia, este año han inmovilizado 98 vehículos que fueron sorprendidos prestando el servicio público informal en la ciudad.

Por 1831 millones de pesos, la gobernación del Quindío adjudicó a la Unión Temporal GMN Seguridad el contrato para prestar el servicio de vigilancia, seguridad privada y seguridad integral para 27 instituciones educativas oficiales del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío los 40.000 millones de pesos de las regalías del año pasado no han sido invertidos... Según lo dijo el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio, porque reclamar dichos recursos no es nada fácil, pues la documentación requerida es muy extensa y no se pueden cometer errores para que el Ocad no rechace los proyectos que en este caso tienen relación con 11 kilómetros de placa huellas, bilingüismo y agricultura

Recuperar la confianza de la ciudadanía hacía la institucionalidad será uno de los retos del nuevo contralor del departamento Germán Barco López que se posesionó ayer en la asamblea del Quindío

Hasta el viernes estará disponible la inscripción para convocatoria pública con la que se busca elegir los miembros del comité de estratificación

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 60% avanza la adecuación de la vía carreteable entre los barrios Las Colinas y La Patria al sur de Armenia, que había sido ocupada en gran parte por una constructora

Funcionarios de Empresas Públicas del Quindío EPQ, realizan trabajos en el sector del 20 de Julio del municipio de Génova, donde se presentó el taponamiento de una línea de alcantarillado que producía que las aguas se filtraran en la vía de la zona ocasionando un problema fitosanitario.