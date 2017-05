El gobierno de Luis Pérez es lento, abusivo y sin resultados: Asamblea de Antioquia

La Asamblea de Antioquia respondió los cuestionamientos y críticas del gobernador Luis Pérez Gutiérrez sobre las actuaciones de corporación y calificaron su gobierno como lento, abusivo y sin resultados en ejecuciones.-

En un comunicado firmado por todos los miembros de la Asamblea Departamental y leído por su presidente, Bayron Caro Luján, consideran que, sin estudiar y debatir, es imposible aprobar los proyectos de ordenanzas e insistieron que los funcionarios del equipo del gobernador fueron los que se demoraron para radicar los proyectos en la corporación seccional.

“Proyectos de ordenanza radicados tardíamente se encuentran ocho proyectos, el último de ellos radicado el pasado 26 de abril, cuando en solo trámite demandan seis días… Vienen siendo estudiado pero los tiempos y la manera incompleta como el ejecutivo radica los proyectos no permitieron que fueran radicados en primer debate”, reza el comunicado.

Al terminar de leer el documento, el diputado Caro Luján agregó una fuerte crítica al gobierno de Antioquia: “Se trabaja 24 horas pero se ven pocos resultados para los antioqueños”.

Por su parte, el diputado del Polo Democrático, Jorge Alberto Gómez, calificó como abusivo que el gobernador quiera dictar política en la Asamblea e incluso calificó a su administración como lenta e inoperante.

“Hay dos secretarios encargados, hay secretarías por donde han pasado dos o tres personas, no hay presupuesto para los programas de alimentación y transporte escolar, no hay plata para los docentes, no despega la universidad virtual, enumeró el diputado de la oposición.

Sobre el premio “Tortuga de oro” que propuso el gobernador para premiar el lento trabajo de la Asamblea, el diputado Gómez Gallego manifestó: “El ganador, Luis Pérez Gutiérrez: es el ganador absoluto de todas las categorías de la tortuga de oro”.