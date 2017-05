"No nos olviden": José Castaño Castañeda, damnificado de Manizales

José Castaño Castañeda, ingresó a su casa ubicada en el barrio Bajo Persia de Manizales 15 días después de ocurrida la emergencia por el invierno con la esperanza de rescatar algunos elementos y enceres para su familia pero sólo encontró lodo.

Afirmó que la situación es preocupante porque estaba en un albergue con sus tres hijos y su esposa pero de allí ya los sacaron y no se ha podido ubicar en ninguna parte a pesar de ya tener el subsidio de arrendamiento de 250 mil pesos dada por la administración local.

“No tenemos ollas, no tenemos platos, no tenemos nada”, afirmó don José quien le solicitó a las autoridades y la comunidad en general que no los olviden.

Aclaró que la palabra desalojo es muy fácil nombrarla pero que ellos no tienen donde vivir. “Gracias a Dios mi familia y yo estamos con vida, pero lo perdimos todo”.

Castaño Castañeda vivía desde hacía 40 años en el Persia, la casa es de su propiedad y trabaja vendiendo chicles, bombones y galletas en el semáforo de Ravasco, sobre la avenida Paralela de la capital caldense.