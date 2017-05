Villa del Rosario no comparte pico y placa

Algunos alcaldes del área metropolitana expresaron su descontento con la puesta del pico y placa en la ciudad de Cúcuta, y amenazaron con retirarse de dicha organización.

La amenaza más directa fue hecha por el alcalde del municipio de Villa del Rosario Pepe Ruiz Paredes, quien le indicó a Caracol Radio que una medida de restricción debió tomarse en consenso con todos los mandatarios del área metropolitana.

“Si me causa molestia, somos un área y no funcionamos como tal entonces para que existimos, esa medida perjudica a quienes somos vecinos a Cúcuta” dijo el burgomaestre.

El mandatario de los rosariences expresó que “en ese sentido en este momento sería válido mirar si esto es funcional porque para unas cosas si cuentan con nosotros y para otras no, y eso no me parece” dijo en un tono molesto.

Expresó Ruiz Paredes que la medida de la restricción vehicular afecta la movilidad de todos, además del impacto que va a tener en las secretarias de tránsito y en otras áreas con perjuicio económico para las administraciones municipales.

El funcionario no descartó acudir a una vía judicial para entablar acciones que conduzcan al desmonte de ese decreto emanado en la alcaldía de Cúcuta.