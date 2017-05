Denuncian construcción de edificio de 26 pisos donde solo se pueden levantar cuatro pisos en Cartagena

Siguen saliendo a flote irregularidades en proyectos de construcción en Cartagena. El edil de la localidad 3, Julio Cesar Carrillo, denunció que se está levantando un edificio de 26 pisos en un sector donde el POT solo permite 4.

"La curaduría está dando licencias para construcciones a sabiendas de que el POT no las permite, cuando son ellos los que más conocen lo que dice el plan de ordenamiento territorial", manifestó Carrillo a Caracol Radio.

"Vemos con preocupación una valla enorme que anuncia la construcción de un edificio de 26 pisos en Ternera, con la resolución que no sabemos, si la curaduría no nos dice, si es real o no", expuso Carrillo.

"Sabemos que el POT no permite este tipo de construcciones. ¿Como todavía puede continuar la curaduría emitiendo licencias para que sigan estas construcciones de manera desmesurada y sin control? De acuerdo al POT, en esa parte de la ciudad no se pueden levantar edificaciones de más de cuatro pisos, además de que allí el suelo es bastante inestable, como en Blas de Lezo donde sucedió la tragedia", puntualizó el edil.

La junta administradora de la localidad 3 pidió a la curaduría certificar si dicha valla de obra es real, o por el contrario, se trata de una falsificación, como sucedió en el edificio colapsado en Blas de Lezo.