Fiscalía apela decisión de juez que dejó en libertad a cuatro ex funcionarios de la Alcaldía de Cartago

En Guadalajara de Buga, donde se llevó a cabo la indagatoria de los 25 capturados e investigados por el delito de peculado por apropiación, el Juez Tercero Penal Municipal, dejó en libertad a 4 ex funcionarios de la Alcaldía de Cartago.

Entre tanto, 19 particulares vinculados a la investigación, aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y fueron objeto de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, siempre y cuando no salgan del país y se presenten cada vez que se les solicite.

La investigación se centra en la supuesta apropiación de $10.900 millones, en el período 2008 – 2011, destinados para el Plan Municipal de Aguas que fuera tramitado a través de un proyecto de acuerdo, por medio del cual se habrían otorgado facultades para que el alcalde de entonces, adquiriera préstamos con cargo a vigencias futuras por valor de $31.000 millones.

En las audiencias preliminares la Fiscalía judicializó, por el delito de peculado por apropiación a 4 exfuncionarios públicos, identificados como: Germán González Osorio, ex alcalde del Municipio de Cartago; Martha Lucía Vélez, ex secretaria de hacienda y actual Diputada de la Asamblea del Valle del Cauca; Luis Fernando Adarve Villa, ex tesorero y ex secretario de Hacienda Municipal y Carlos Alberto Franco Palacio, auxiliar administrativo de la tesorería de Cartago. Para estos ex funcionarios de la Alcaldía, el Juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, decisión que fue apelada por el fiscal del caso y será resuelta en los próximos días ante un Juez de Conocimiento.

Los 19 procesados particulares que aceptaron los cargos de la Fiscalía son: Leidy Viviana Rodríguez Hernández, John Alexander Pérez Villa, Carlos Eduardo Restrepo, Luis Alberto Sánchez Cano, David Antonio Flórez Cardona, Melba Velásquez Gil, Lina María Orejuela Moreno, María Liliana Tabares, Diana Constanza Barco Quintero, Alba Lucía Gil de Rojas, Luz Marina Puentes Arango, Patricia Arenas Osorio, Ana Emilia Restrepo Blandón, María Lucelly Gómez, Lina María Chaparro Arias, Víctor Alfonso Flórez, Luis Eduardo Quintero, Luis Fernando Gutiérrez Marmolejo y Edward Mauricio Flórez.