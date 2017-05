Pescadores en el Pacífico son víctimas de continuos robos

Como grave y difícil calificaron los pescadores de buenaventura la situación en materia de seguridad, Según Manuel Bedoya de la Asociación de pescadores del Pacífico, la Armada Nacional, no está colaborando en nada.

No desconocen que siempre han sido víctimas de robos en alta mar, pero nunca de una manera tan descarada como se está viviendo en los últimos días, pues en un solo mes han robado cuatro embarcaciones que suman doce toneladas de camarón blanco. “Eso cuesta muchísimo dinero” recalcó Bedoya y no se sabe dónde lo están vendiendo porque en Buenaventura no es.

La última embarcación traía 4.500 kilos de camarón blanco y fue asaltada frente al rio Naya. Según narran las víctimas, los delincuentes llegan en cuatro lanchas con motores de 200, encapuchados y armados, los tripulantes son amarrados, los dejan sin comunicación y en algunas ocasiones hasta los obligan a pasar la mercancía a las lanchas.

Pero no sólo las grandes embarcaciones están siendo víctimas en alta mar, también los buques de cabotaje, y los pescadores artesanales, confirmó Yaneth Segura, directora de Acodiarte.

Manuel Bedoya, dice que es una banda muy organizada, que hacen lo que quieren y que están delinquiendo en todas las bocanas desde Tumaco hasta Buenaventura.

Por su parte la Armada Nacional decidió aumentar el pie de fuerza debido a los continuos robos en aguas del pacifico, trabajando por la seguridad de los pescadores y para dar con los delincuentes, dijo el Capitán de Navío Pedro Javier Prada.

Se ha comenzado a intensificar los patrullajes de parte de los guardacostas y se está brindando acompañamiento a los buques de cabotaje.